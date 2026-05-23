Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Θα αναμετρηθούν για 5η φορά σε τελικό – Αριθμός-ρεκόρ στην Euroleague

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Αθλητισμός

Ρεάλ Μαδρίτης, Ολυμπιακός, Euroleague, Final Four
Ο Ολυμπιακός και η Ρεάλ Μαδρίτης θα διεκδικήσουν το τρόπαιο της Euroleague στον τελικό του Final Four της Αθήνας, την Κυριακή 24 Μαΐου, στις 21:00. Οι δύο ομάδες θα συναντηθούν για πέμπτη φορά σε τελικό της διοργάνωσης, γεγονός που δίνει ιστορική διάσταση στην αναμέτρηση. Μέχρι σήμερα συγκατοικούσαν στην κορυφή της σχετικής λίστας με το ζευγάρι Ρεάλ Μαδρίτης-Βαρέζε που είχε αναμετρηθεί και αυτό τέσσερις φορές στον τελικό.

Ο Ολυμπιακός εξασφάλισε πρώτος την παρουσία του στον τελικό, καθώς νίκησε τη Φενέρμπαχτσε με 79-61 στον ημιτελικό. Η Ρεάλ Μαδρίτης ακολούθησε λίγες ώρες αργότερα, αφού επικράτησε της Βαλένθια με 105-90 στον δεύτερο ημιτελικό.

Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει το προβάδισμα στην προϊστορία των τελικών απέναντι στον Ολυμπιακό, καθώς μετρά τρεις νίκες σε τέσσερις αναμετρήσεις. Ο Ολυμπιακός έχει νικήσει τη Ρεάλ στον τελικό του 2013 στο Λονδίνο, όταν η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα κατέκτησε τον δεύτερο διαδοχικό ευρωπαϊκό τίτλο της.

1995: Το… τείχος του Σαμπόνις

Η πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων σε τελικό της Ευρωλίγκας έγινε το 1995 στη Σαραγόσα. Ο Ολυμπιακός του Γιάννη Ιωαννίδη έφτασε μέχρι τον τελικό, όμως η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε τη νίκη με 73-61, έχοντας σε κεντρικό ρόλο τον Άρβιντας Σαμπόνις. Ο τελικός εκείνος στέρησε από τους «ερυθρόλευκους» το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας τους.

2013: Το «Back to Back» του Ολυμπιακού

Οι δύο ομάδες συναντήθηκαν ξανά το 2013 στο Λονδίνο. Ο Ολυμπιακός νίκησε τη Ρεάλ Μαδρίτης με 100-88 και κατέκτησε δεύτερο συνεχόμενο τίτλο στην Ευρωλίγκα. Ο Βασίλης Σπανούλης είχε καθοριστική παρουσία στο δεύτερο ημίχρονο και συνέβαλε στην αλλαγή της εικόνας του αγώνα.

2015: Η ρεβάνς των Μαδριλένων

Το 2015, η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε τη δική της νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό στον τελικό που έγινε στη Μαδρίτη. Η ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου είχε αποκλείσει την ΤΣΣΚΑ Μόσχας στον ημιτελικό, όμως η Ρεάλ επικράτησε στον τελικό με 78-59 και επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης.

2023: Η κατάρα του Γιουλ

Η πιο πρόσφατη συνάντηση των δύο ομάδων σε τελικό έγινε το 2023 στο Κάουνας. Ο Ολυμπιακός βρέθηκε κοντά στην κατάκτηση του τίτλου, όμως ο Σέρχιο Γιουλ σημείωσε το καθοριστικό καλάθι στα τελευταία δευτερόλεπτα. Η Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε με 79-78 και κατέκτησε το τρόπαιο.

Οι τελικοί Ολυμπιακού-Ρεάλ Μαδρίτης στην Ευρωλίγκα

  • 1995: Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός 73-61
  • 2013: Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης 100-88
  • 2015: Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός 78-59
  • 2023: Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός 79-78
  • 2026: Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης (24/05, 21:00)

02:21 , Σάββατο 23 Μαΐου 2026

Δηλώσεις παικτών της Ρεαλ Μαδρίτης για την «πολύ μεγάλη μάχη» με τον Ολυμπιακό – Καμπάτσο: «Γνωριζόμαστε καλά»

Οι παίκτες της Ρεαλ Μαδρίτης παραχώρησαν δηλώσεις λίγο μετά τη νίκη επί της Βαλένθια και την π...
00:53 , Σάββατο 23 Μαΐου 2026

Την Κυριακή στις 21:00 ο μεγάλος τελικός της Euroleague – Περισσότεροι από 15.000 οπαδοί του Ολυμπιακού στο T-Center

Η ώρα για τον μεγάλο τελικό του Final Four της Euroleague ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ρεάλ Μαδρίτ...
23:01 , Παρασκευή 22 Μαΐου 2026

Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης 90-105: Στον τελικό της Euroleague η Βασίλισσα

Η Ρεάλ Μαδρίτης κόντρα στα προγνωστικά νίκησε άνετα με 90-105 την Βαλένθια στον δεύτερο ημιτελ...
21:44 , Παρασκευή 22 Μαΐου 2026

Σαρούνας Γιασικεβίτσιους: «Ο Ολυμπιακός έπαιξε πολύ καλύτερα, εμείς δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε»

Ο Ολυμπιακός εξασφάλισε την πρόκρισή του στον μεγάλο τελικό της Euroleague, μετά τη νίκη του ε...
