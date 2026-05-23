Δηλώσεις παικτών της Ρεαλ Μαδρίτης για την «πολύ μεγάλη μάχη» με τον Ολυμπιακό – Καμπάτσο: «Γνωριζόμαστε καλά»

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Αθλητισμός

Euroleague
Ο Αλμπέρτο ​​Αμπάλντε της Ρεάλ Μαδρίτης κρατά την μπάλα μπροστά από τον Ζαν Μοντέρο της Βαλένθια κατά τη διάρκεια του ημιτελικού αγώνα μπάσκετ της Ευρωλίγκας μεταξύ Βαλένθια και Ρεάλ Μαδρίτης στην Αθήνα, Ελλάδα, Παρασκευή 22 Μαΐου 2026. (AP Photo/Thanassis Stavrakis)
Οι παίκτες της Ρεαλ Μαδρίτης παραχώρησαν δηλώσεις λίγο μετά τη νίκη επί της Βαλένθια και την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του Final Four της Euroleague, όπου θα αντιμετωπίσουν τον Ολυμπιακό.

Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης 90-105: Στον τελικό της Euroleague η Βασίλισσα

«Από αύριο θα αρχίσουμε να μιλάμε για τον Ολυμπιακό, τώρα θέλω να απολαύσουμε αυτή τη στιγμή σήμερα», είπε ο φόργουορντ των «μαδριλένων» Αλμπέρτο Αμπάλντε.

Από την πλευρά του, ο Αργεντινός πλέι μέικερ Καμπάτσο εκτίμησε ότι θα παίξει ρόλο ο «χαρακτήρας», καθώς οι δυο ομάδες γνωρίζονται καλά, ενώ ο Κροάτης φόργουορντ Χεζόνια που διακρίθηκε στον ημιτελικό σημειώνοντας 25 πόντους, ανέφερε ότι «πρέπει να πιστεύουμε και να κάνουμε ακόμη περισσότερα από αυτά που κάναμε σήμερα».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Αλμπέρτο Αμπάλντε:

«Υπάρχει μια στιγμή που δεν είναι εύκολη, όμως αυτό που λειτούργησε σήμερα είναι ότι κάναμε ομαδική δουλειά από την αρχή και διαχειριστήκαμε σωστά τον ρυθμό. Βρήκαμε πολύ καλό ρυθμό και επίσης διαχειριστήκαμε σωστά το παιχνίδι. Δεν είχαμε δύο σημαντικούς παίκτες σήμερα, οπότε έπρεπε όλοι να δώσουμε κάτι παραπάνω. Νομίζω ότι κάναμε πολύ καλή δουλειά.

Είμαστε χαρούμενοι γιατί βρισκόμαστε σε ακόμη ένα Final Four, κάτι πολύ σημαντικό για εμάς. Τώρα πρέπει να προετοιμαστούμε για τον Ολυμπιακό. Είναι μια σπουδαία ομάδα, όμως θέλω να απολαύσουμε αυτή τη στιγμή σήμερα και από αύριο θα αρχίσουμε να μιλάμε για τον Ολυμπιακό».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Φακούντο Καμπάτσο:

«Έχουμε πάρα πολλά να βελτιώσουμε. Δεν ήμασταν καλοί στο 1-1 αλλά ελέγξαμε τα ριμπάουντ. Πρέπει να παίξουμε με καρδιά, να κάνουμε στεπ απ και να ελέγξουμε τα ριμπάουντ.

Ο Ολυμπιακός θα παίξει με μεγάλη αυτοπεποίθηση. Θα είναι μια πολύ μεγάλη μάχη. Τους ξέρουμε καλά, μας ξέρουν καλά. Ο χαρακτήρας θα παίξει ρόλο σε τέτοιου είδους αγώνες».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Χεζόνια:

«Πρέπει να ευχαριστήσουμε τον κόουτς για τον τρόπο που είχαμε προετοιμαστεί. Όπως δεν είχαμε κάνει κάτι σπουδαίο φτάνοντας στον ημιτελικό, έτσι και τώρα δεν έχουμε πετύχει κάτι. Πρέπει να συνεχίσουμε να πιστεύουμε και να προσπαθούμε».

Για το αν θα διατηρήσει τον ρόλο του παίζοντας και σε πολλές θέσεις στον τελικό. «Ναι. Οφείλουμε να το κάνουμε. Δεν έχουμε άλλη επιλογή».

Για το αν του προκάλεσε εντύπωση να παίζει σε αυτό το γήπεδο με τόσες κόκκινες φανέλες στην κερκίδα: «Είναι ασυνήθιστο πραγματικά. Δεν θα συνέβαινε ποτέ σε ένα παιχνίδι της regular season. Όμως είναι Final Four, όλα μπορούν να συμβούν».

Για το τι πρέπει να κάνουν στον τελικό: «Πρέπει να πιστεύουμε και να κάνουμε ακόμη περισσότερα από αυτά που κάναμε σήμερα».

