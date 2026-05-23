Έβρος: Τροχαίο με βαν που μετέφερε μετανάστες κοντά στο Σουφλί – Πέντε ελαφρά τραυματίες

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 22.5 στον Έβρο, όταν βαν στο οποίο επέβαιναν επτά παράτυποι μετανάστες – έξι άνδρες και μία γυναίκα – βγήκε από τον δρόμο και κατέληξε σε χαντάκι.

Το τροχαίο με τους παράτυπους μετανάστες συνέβη στον επαρχιακό δρόμο κοντά στον οικισμό Μαυροκλήσι του Δήμου Σουφλίου στον Έβρο.

Άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σουφλίου απεγκλώβισαν τους επιβαίνοντες στο βαν, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, δεν υπάρχει κάποιος σοβαρά τραυματισμένος, μεταξύ των πέντε από τους επτά επιβάτες που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Ωστόσο, θα εισαχθούν προληπτικά για νοσηλεία στη χειρουργική κλινική του νοσοκομείου.

Το περιστατικό εξετάζεται από τις αρμόδιες αρχές.

Πηγή: ΕΡΤ