Γερμανία: Συγγραφέας καταγγέλλει ότι ο πρώην σύντροφός της τη νάρκωνε και τη βίαζε επί 16 χρόνια – Τα περισσότερα αδικήματα έχουν παραγραφεί

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: Der Spiegel
Μια 59χρονη Γερμανίδα συγγραφέας καταγγέλλει ότι ο πρώην σύντροφός της τη νάρκωνε, τη βίαζε και κατέγραφε σε βίντεο τις πράξεις του επί σειρά ετών, όμως η Δικαιοσύνη μπορεί να διερευνήσει μόνο δύο από τις συνολικά 67 υποθέσεις, καθώς οι υπόλοιπες έχουν παραγραφεί.

Την υπόθεση αποκάλυψε το περιοδικό Der Spiegel, παρουσιάζοντας την ιστορία της Κλαούντια Βούτκε, η οποία ενημερώθηκε το 2025 από τις γερμανικές αρχές ότι εμφανίζεται σε δεκάδες βίντεο όπου φέρεται να βιάζεται ενώ βρίσκεται αναίσθητη.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τα βίντεο εκτιμάται ότι τραβήχτηκαν σε διάστημα περίπου 16 ετών.

Η ανακάλυψη των βίντεο και η έρευνα

Η ίδια η συγγραφέας δήλωσε στο περιοδικό ότι δεν είχε καμία γνώση για όσα συνέβαιναν και θεωρεί βέβαιο πως δεχόταν ναρκωτικές ουσίες, χωρίς ωστόσο να μπορεί πλέον να το αποδείξει, καθώς το νεότερο βίντεο χρονολογείται από το 2021 και οποιαδήποτε ίχνη ουσιών έχουν χαθεί.

Τον Νοέμβριο του 2025 ενημερώθηκε ότι η έρευνα για τις 65 από τις 67 καταγεγραμμένες πράξεις διακόπηκε λόγω παραγραφής.

Μέχρι στιγμής, διώξεις έχουν ασκηθεί μόνο για δύο περιπτώσεις: η πρώτη επειδή αφορά βίντεο του 2021 και δεν έχει παρέλθει ακόμη η πενταετία, και η δεύτερη επειδή ο φερόμενος δράστης εμφανίζεται να χρησιμοποιεί μπαστούνι του μπέιζμπολ κατά τη διάρκεια του βιασμού, γεγονός που επιμηκύνει τον χρόνο παραγραφής.

Σύμφωνα με το Spiegel, οι δύο υποθέσεις αναμένεται να εξεταστούν σύντομα από τα δικαστήρια.

Η εισαγγελία επανεξετάζει τις υπόλοιπες υποθέσεις

Η εισαγγελία του Αμβούργου ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο AFP ότι επανεξετάζει τον φάκελο των υπόλοιπων 65 αδικημάτων ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχει δυνατότητα άσκησης διώξεων.

Όπως εξήγησε εκπρόσωπος της εισαγγελίας, το εάν υπάρχει παραγραφή εξαρτάται από τον ακριβή νομικό χαρακτηρισμό των πράξεων.

Στη Γερμανία, ο βιασμός παραγράφεται έπειτα από πέντε χρόνια, εκτός ορισμένων ειδικών περιπτώσεων.

Η υπόθεση προκαλεί πολιτική και νομική αντιπαράθεση

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στη Γερμανία σχετικά με τη νομοθεσία περί παραγραφής των σεξουαλικών εγκλημάτων.

Εκπρόσωπος του δικαστηρίου του Λίνεμπουργκ εξήγησε στο AFP ότι η παραγραφή ξεκινά από τη στιγμή τέλεσης του αδικήματος και όχι από τη στιγμή που το θύμα αντιλαμβάνεται τι του συνέβη.

Η υπόθεση επαναφέρει στο προσκήνιο τη μεταρρύθμιση του 2016 επί κυβέρνησης Άνγκελα Μέρκελ, όταν αυστηροποιήθηκαν οι ποινές για τα σεξουαλικά εγκλήματα αλλά μειώθηκε, σε ορισμένες περιπτώσεις, ο χρόνος παραγραφής για τους βιασμούς.

Η υπουργός Δικαιοσύνης του Αμβούργου, Άννα Γκαλίνα, δήλωσε στο AFP ότι επιθυμεί αλλαγές ώστε ορισμένα σεξουαλικά εγκλήματα να μην παραγράφονται τόσο γρήγορα, ειδικά όταν το θύμα δεν είναι σε θέση να αντιδράσει ή να καταγγείλει άμεσα όσα συνέβησαν.

Το Spiegel αναφέρει επίσης ότι το γερμανικό υπουργείο Δικαιοσύνης εξετάζει πιθανή τροποποίηση της νομοθεσίας για την παραγραφή των σεξουαλικών αδικημάτων.

