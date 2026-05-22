Ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία: Νεκροί και δεκάδες τραυματίες, παιδιά μεταξύ των θυμάτων στο Ντνίπρο

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Οι συνέπειες ρωσικής επίθεσης με drone στο περιφερειακό κέντρο του Ντνίπρο, στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, στις 21 Μαΐου 2026. (Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών της Ουκρανίας)
Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 52 τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η Μόσχα εξαπέλυσε 124 drones εναντίον της Ουκρανίας, με την ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα να αναχαιτίζει τα 115, σύμφωνα με την Πολεμική Αεροπορία της χώρας. Επτά drones έπληξαν πέντε διαφορετικές τοποθεσίες, ενώ καταγράφηκαν και πτώσεις συντριμμιών σε άλλες πέντε περιοχές.

Αεροφωτογραφία κτιρίου που υπέστη σοβαρές ζημιές μετά από ρωσική επίθεση στην Ουκρανία. Εθνική Αστυνομίαςτης Ουκρανίας
Αεροφωτογραφία κτιρίου που υπέστη σοβαρές ζημιές μετά από ρωσική επίθεση στην Ντνίπρο. Εθνική Αστυνομίας της Ουκρανίας

Επίθεση σε κατοικημένη περιοχή στο Ντνίπρο

Ο μεγαλύτερος αριθμός θυμάτων καταγράφηκε στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, όπου ρωσικά drones έπληξαν κατοικημένη περιοχή στο Ντνίπρο περίπου στις 17:00 τοπική ώρα.

Από την επίθεση τραυματίστηκαν 20 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα κοριτσάκι 9 μηνών και ένα αγόρι 6 ετών, τα οποία έλαβαν επιτόπου ιατρική φροντίδα και θα συνεχίσουν θεραπεία εκτός νοσοκομείου. Ένα αγόρι 13 ετών νοσηλεύεται σε μέτρια κατάσταση, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ολεξάντρ Χάνζα.

Το πρωί της 22ας Μαΐου, επτά τραυματίες παρέμεναν νοσηλευόμενοι.
Παράλληλα, στόχοι επιθέσεων έγιναν και η πόλη Κρίβι Ριχ, όπου τραυματίστηκε ένας άνδρας, καθώς και η περιοχή Νικόπολης, όπου τραυματίστηκε ακόμη ένας πολίτης.

Φωτογραφία κτιρίου που υπέστη σοβαρές ζημιές μετά από ρωσική επίθεση στο Ντνίπρο
Βίντεο από ρωσικό drone σε οικία στο Ντνίπρο:

Τέσσερις νεκροί στην περιφέρεια Ντονέτσκ

Στην περιφέρεια Ντονέτσκ, ρωσικές επιθέσεις σκότωσαν τέσσερις ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους 11, παρά τις συνεχιζόμενες μαζικές εκκενώσεις από τις περιοχές κοντά στο μέτωπο.

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Βαντίμ Φιλάσκιν, μέσα σε ένα 24ωρο απομακρύνθηκαν 272 άνθρωποι, ανάμεσά τους 19 παιδιά, ενώ οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν 44 επιθέσεις στην περιοχή.

Επιθέσεις και σε Σούμι, Χερσώνα και Χάρκοβο

Στην περιφέρεια Σούμι τραυματίστηκαν 12 άμαχοι, ανάμεσά τους ένα αγόρι 13 ετών, αναφέρει το The Kyiv Independent.

Στη Χερσώνα, οι ρωσικές δυνάμεις συνέχισαν τις καθημερινές επιθέσεις με drones, πυροβολικό και αεροπορικά πλήγματα, τραυματίζοντας έξι πολίτες. Οι επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές σε πολυκατοικίες, σπίτια, οχήματα, γκαράζ, μηχανήματα έργου και έναν πύργο κινητής τηλεφωνίας.

Στην περιφέρεια Χαρκόβου, ένας 40χρονος άνδρας σκοτώθηκε και ένας 37χρονος τραυματίστηκε, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Όλεχ Σινιεχούμποφ. Οι ρωσικές επιθέσεις έπληξαν την πόλη του Χαρκόβου και ακόμη 17 οικισμούς της περιοχής.

