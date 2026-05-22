Ροδόπη: Νέος συναγερμός για ευλογιά των αιγοπροβάτων – Θανατώθηκαν 200 ζώα

Νέος συναγερμός έχει σημάνει στη Ροδόπη, λόγω επανεμφάνισης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, που είχε ως αποτέλεσμα να οδηγηθούν στη θανάτωση άλλα 200 ζώα.

Η νέα εστία της ζωονόσου εκδηλώθηκε σε κτηνοτροφική μονάδα του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών.

Η εξέλιξη οδήγησε τις κτηνιατρικές υπηρεσίες να σπεύσουν για την απολύμανση των αγροτικών δρόμων σε ακτίνα τριών χιλιομέτρων πέριξ της εκμετάλλευσης, δράση που θα επαναληφθεί σε 10 ημέρες.

Η επανεμφάνιση της ζωονόσου απασχολεί τις αρμόδιες αρχές και τους κτηνοτρόφους, αφού συνιστά πισωγύρισμα, όπως ανέφερε, μεταξύ άλλων, μιλώντας στην ΕΡΤ ο Προϊστάμενος των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Νίκος Φωτεινιάς.

Στην περιοχή δεν είχε εντοπιστεί κρούσμα για σχεδόν τρεις μήνες και χρειαζόταν ακόμη ένα «καθαρό» τρίμηνο προκειμένου να δρομολογηθούν οι διαδικασίες ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου των πληγέντων παραγωγών, πλέον το χρονόμετρο μηδενίστηκε και ξαναμετρά από την αρχή με στόχο το εξάμηνο χωρίς κρούσμα.

Μάλιστα, το συγκεκριμένο μέτρο, που αφορά την ευρύτερη περιοχή σε ακτίνα 20 χιλιομέτρων της εκάστοτε πληγείσας εκμετάλλευσης, δεδομένου του γεωγραφικού σημείου της συγκεκριμένης, δεν περιορίζεται στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, αλλά εκτείνεται και σε τμήμα του Έβρου.

Από τον Αύγουστο του 2024, όταν και ξεκίνησε η επιζωοτία στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, η Ροδόπη μετρά 187 εστίες και 47.751 θανατώσεις ζώων, ενώ σε επίπεδο Περιφέρειας ΑΜ-Θ, τα συνολικά κρούσματα ανέρχονται σε 880 και τα ζώα που θανατώθηκαν σε 163.000.

Πάντως, τους δυόμισι τελευταίους μήνες, «καθαρές» παραμένουν οι Περιφερειακές Ενότητες Έβρου, Ξάνθης και Καβάλας.

15:50 , Παρασκευή 22 Μαΐου 2026

