Από τα 80 στα 58 κιλά: Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε βάρος παρά τις ορμονικές διαταραχές

Η απώλεια βάρους μπορεί να αποτελεί μεγάλη πρόκληση για τις γυναίκες που ζουν με Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών (PMOS), καθώς η ορμονική διαταραχή επηρεάζει τον μεταβολισμό, την ενέργεια και τη διαχείριση του βάρους. Παρ’ όλα αυτά, μια γυναίκα κατάφερε να μεταμορφώσει το σώμα και την καθημερινότητά της, χάνοντας 22 κιλά χωρίς εξαντλητικές δίαιτες. Μέσα από τα social media, μοιράστηκε τις συνήθειες που την βοήθησαν να χάσει βάρος με βιώσιμο τρόπο.

Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 22 κιλά παρά τις ορμονικές διαταραχές

Η fitness influencer Tanisha Chadha, η οποία κατάφερε να ρίξει το βάρος της από τα 80 στα 58 κιλά, μοιράστηκε τις 7 ρεαλιστικές συνήθειες που μεταμόρφωσαν το σώμα της. «Και όχι… δεν λιμοκτονούσα. Δεν έκανα ακραίες δίαιτες. Απλώς έδωσα προτεραιότητα και παρέμεινα συνεπής στα βασικά», έγραψε σε ανάρτησή της στο Instagram.

Οι 7 συνήθειες που σύμφωνα με την Tanisha διευκολύνουν την απώλεια βάρους στην περίπτωση Συνδρόμου Πολυκυστικών Ωοθηκών:

Θερμιδικό έλλειμμα

«Δεν στερήθηκα το φαγητό — απλώς κράτησα ένα ήπιο και διαχειρίσιμο θερμιδικό έλλειμμα», εξηγεί η γυναίκα. Φρόντιζε να τρέφεται επαρκώς ώστε να έχει ενέργεια για τις προπονήσεις της, ενώ παράλληλα κατανάλωνε περίπου 200-300 θερμίδες λιγότερες από τις θερμίδες συντήρησής της, σημειώνοντας έτσι σταθερή και ρεαλιστική πρόοδο.

Διατροφή με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη

Η ίδια συμπληρώνει: «Η πρωτεΐνη σε κάθε γεύμα με βοήθησε να έχω λιγότερες λιγούρες και να χάσω λίπος πιο εύκολα, ιδιαίτερα με το Συνδρόμο Πολυκυστικών Ωοθηκών (PMOS)». Καταναλώνοντας περίπου 25-30 γραμμάρια πρωτεΐνης σε κάθε γεύμα, ένιωθε μεγαλύτερο κορεσμό, διατηρούσε πιο σταθερά τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα και προστάτευε τη μυϊκή της μάζα.

Προπόνηση ενδυνάμωσης

Η προπόνηση με βάρη, σε συνδυασμό με στοχευμένο και όχι υπερβολικό cardio, μπορεί να υποστηρίξει αποτελεσματικά τον μεταβολισμό και να συμβάλει σε ένα πιο δυνατό και γραμμωμένο σώμα. Η ενδυνάμωση 3-4 φορές την εβδομάδα βοηθά στην ανάπτυξη μυϊκής μάζας, η οποία αυξάνει τις ενεργειακές ανάγκες του οργανισμού ακόμη και σε κατάσταση ηρεμίας.

Καθημερινή κίνηση

Το περπάτημα και γενικά η καθημερινή κίνηση μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην αύξηση της ενεργειακής δαπάνης. Ένας στόχος περίπου 8.000-10.000 βημάτων την ημέρα βοηθά στην καύση επιπλέον θερμίδων, χωρίς να επιβαρύνει υπερβολικά το σώμα ή να προκαλεί εξάντληση.

Περπάτημα μετά τα γεύματα

Ένας σύντομος περίπατος 5-10 λεπτών μετά το γεύμα μπορεί να βοηθήσει τόσο την πέψη όσο και τη σταθεροποίηση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα. Αυτή η απλή συνήθεια συμβάλλει στον καλύτερο γλυκαιμικό έλεγχο και μπορεί να μειώσει το αίσθημα φουσκώματος, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για άτομα που διαχειρίζονται το PMOS.

Γεύματα σε σταθερές ώρες

Η μείωση του συνεχούς τσιμπολογήματος μέσα στην ημέρα μπορεί να συμβάλει σε πιο σταθερή ορμονική λειτουργία και καλύτερο έλεγχο της πείνας. Η επιλογή τριών ισορροπημένων γευμάτων, με κενά περίπου 4-5 ωρών μεταξύ τους, βοηθά στη διατήρηση πιο σταθερών επιπέδων ενέργειας και αποτρέπει τις έντονες αυξομειώσεις της ινσουλίνης.

Ύπνος και έλεγχος του στρες

Ο ποιοτικός ύπνος για 7-8 ώρες και η καλύτερη διαχείριση του στρες μπορούν να υποστηρίξουν σημαντικά την ορμονική ισορροπία και τη διαδικασία απώλειας βάρους. Όταν τα επίπεδα κορτιζόλης παραμένουν πιο σταθερά, το σώμα λειτουργεί πιο αποτελεσματικά και διευκολύνεται η διαχείριση του βάρους. Όπως καταλήγει η Tanisha: «Η απώλεια βάρους με PMOS δεν σημαίνει ότι πρέπει να κάνετε περισσότερα — Απαιτεί να κάνετε τα σωστά πράγματα με συνέπεια».