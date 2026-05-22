Βουλή: Με 151 βουλευτές η απόφαση για σύσταση Εξεταστικής για τις υποκλοπές – Ένταση και αποχώρηση του ΠΑΣΟΚ από τη συζήτηση

Με ένταση ξεκίνησε η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Οι τόνοι ανέβηκαν μετά την τοποθέτηση του Μάκη Βορίδη, ο οποίος πήρε τον λόγο για να θέσει παρεμπίπτον ζήτημα, υποστηρίζοντας ότι η διαδικασία με την οποία εισάγεται η συζήτηση και κυρίως ο χαμηλός πήχης των 120 ψήφων «υπέρ» για την έγκριση της πρότασης παραβιάζει το Σύνταγμα. Μετά τις ενστάσεις που διατυπώθηκαν από την αντιπολίτευση, αποφασίστηκε τελικά δια της ανατάσεως της χειρός ότι η σύσταση της Επιτροπής θα πρέπει να εγκριθεί από την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των βουλευτών.

«Η πρότασή σας εισάγεται με το άρθρο 144, παράγραφος 5. Το 144 παράγραφος 5 είναι το λεγόμενο δικαίωμα μειοψηφίας. Ποια διάταξη του κανονισμού παραβιάζεται με αυτόν τον τρόπο εισαγωγής της προτάσεως για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής; Το 144 παράγραφος 6, το οποίο ορίζει ότι η απόφαση Ολομέλειας της Βουλής για την κατά το άρθρο 68, παράγραφος 2, εδάφιο β του Συντάγματος, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για ζητήματα που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική και την εθνική άμυνα, λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών» είπε μεταξύ άλλων ο κ. Βορίδης.

«Το παρεμπίπτον έτσι όπως ετέθη, διευκρίνισα ότι συνίσταται στο ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα τόσο στο Σύνταγμα, όσο και στον Κανονισμό της Βουλής, για τη Σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής όταν αφορά ζήτημα που είναι θέμα εθνικής άμυνας ή εξωτερικής πολιτικής, δεν αρκεί η μειοψηφία το δικαίωμα μειοψηφίας, αλλά απαιτείται πλειοψηφία. Το ερώτημα λοιπόν το οποίο ανακύπτει είναι εάν η πρόταση του ΠΑΣΟΚ εμπίπτει στο νοηματικό εύρος της εθνικής άμυνας και της εξωτερικής πολιτικής. Αυτό είναι το προς διερεύνηση αντικείμενο» είπε ο κ. Βορίδης και επικαλέστηκε τον νόμο για την ΕΥΠ.

«Άρθρο 2 του 36-49 του 2008 είναι ο νόμος για την ΕΥΠ. Δείτε τι ορίζει. Τι είναι η αποστολή της. Η αναζήτηση, συλλογή, επεξεργασία και γνωστοποίηση στις αρμόδιες αρχές πληροφοριών που αφορούν την προστασία και προώθηση των πολιτικών, οικονομικών, στρατιωτικών και εν γένει εθνικών, στρατηγικών συμφερόντων της χώρας. Κάτω από κανονικές συνθήκες. Δεύτερον, την πρόληψη και αντιμετώπιση δραστηριοτήτων που συνιστούν απειλή κατά του δημοκρατικού πολιτεύματος, θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου, της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής ασφάλειας της χώρας. Τα λέει ο νόμος. Και στο άρθρο 4 περιγράφει τις αρμοδιότητες και λέει «συλλέγει και παρέχει πληροφορίες και στοιχεία προβαίνει σε εκτιμήσεις και υποβάλλει προτάσεις για την πρόληψη ή αποτροπή απειλής της εθνικής ασφάλειας του δημοκρατικού πολιτεύματος καθώς και για την προάσπιση των εθνικών συμφερόντων της χώρας», ανέφερε μεταξύ άλλων.

«Ο πυρήνας της δραστηριότητάς της αφορά την εθνική άμυνα και την εξωτερική πολιτική. Βεβαίως και η Βουλή μπορεί να πάρει απόφαση τέτοιου ελέγχου αλλά θα την πάρει με την πλειοψηφία που ορίζει το Σύνταγμα και αυτή είναι η πλειοψηφία των βουλευτών. Άρα λοιπόν παρακαλώ πολύ να γίνει δεκτό και η λήψη της αποφάσεως να μην γίνει έτσι όπως εισάγεται, αλλά να γίνει με την πλειοψηφία των βουλευτών» σημείωσε.

Σύσσωμη η αντιπολίτευση δια των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων έκανε λόγο για «διαδικαστικά και δικονομικά τερτίπια» από τη ΝΔ προκειμένου «να συγκαλύψει και να μπαζώσει ένα ακόμη σκάνδαλο», κάνοντας «το Σύνταγμα κουρελόχαρτο».

Τη διαφωνία τους με το επιχείρημα του Μάκη Βορίδη εξέφρασαν η Πλεύση Ελευθερίας και η Νίκη, με τον κ. Καζαμία της Πλεύσης Ελευθερίας να υποστηρίζει ότι ο κ. Βορίδης ως παρακολουθούμενος θα έπρεπε να εξαιρεθεί από τη συζήτηση. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νίκης Σπ. Τσιρώνης γνωστοποίησε ότι το κόμμα του ζήτησε την εκ νέου κλήση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κ. Τζαβέλα και σε περίπτωση άρνησης την ενεργοποίηση των διατάξεων περί βίαιης προσαγωγής του.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος μίλησε για «κοινοβουλευτικό πραξικόπημα» με εντολή Μητσοτάκη με σύμμαχο την εισαγγελία του Αρείου Πάγου.

Το αίτημα της ΝΔ προκάλεσε την έντονη αντίδραση και του Νίκου Ανδρουλάκη που τόνισε ότι η κυβέρνηση «κακοποιεί την Δημοκρατία για να διατηρήσει την εξουσία», ενώ εξαπέλυσε προσωπική επίθεση στον πρωθυπουργό, τον οποίο χαρακτήρισε αδύναμο και εκβιαζόμενο, ενώ τον αποκάλεσε «Νίξον της Ελλάδας».

«Κύριε Ανδρουλάκη αναρωτηθήκατε ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο σεμνά κρίσιμη στιγμή. Ελπίζω ότι δεν θα το σηκώνει κάποιος που δεν σέβεται το απόρρητο της διαδικασίας όπως κάνατε με την μυστική συνεδρίαση (σ.σ. Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας κατά την ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ). Έχετε αποδείξει ότι είστε ακατάλληλος για οποιαδήποτε τέτοια θέση ιδίως όταν έχει σχέση με θέμα εθνικής ασφάλειας» ανταπάντησε ο Μάκης Βορίδης.

Τελικά, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ αποχώρησε από την διαδικασία με τον Νίκο Ανδρουλάκη να λέει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα νομιμοποιήσει το θέατρο του παραλόγου.