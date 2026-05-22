ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σήμερα για εξηγήσεις οι 11 βουλευτές της ΝΔ – Προθεσμία για τις 5 Ιουνίου πήραν τα πρώτα μη πολιτικά πρόσωπα

Άννα Δόλλαρη

Πολιτική

ΟΠΕΚΕΠΕ
Σε εξέλιξη η διαδκασία ελέγχου των πολιτικών προσώπων
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Συνεχίζεται σήμερα (22/5) στις 11π.μ. στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η διαδικασία κατά τη διάρκεια της οποίας οι ελεγχόμενοι για την πολύκροτη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ δίνουν εξηγήσεις και απαντούν σε καίρια ερωτήματα.

Από τους περίπου 50 εμπλεκόμενους, όσα από τα μη πολιτικά πρόσωπα είχαν κληθεί να παράσχουν την Πέμπτη ανωμοτί εξηγήσεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για ενδεχόμενη εμπλοκή τους σε παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις το 2021, πήραν προθεσμία για τις 5 Ιουνίου. Κανείς από τους ελεγχόμενους, σύμφωνα με πληροφορίες δεν προσήλθε αυτοπροσώπως, αλλά εκπροσωπήθηκαν από δικηγόρο και έλαβαν προθεσμία, ώστε να λάβουν γνώση της δικογραφίας και να απαντήσουν στα όσα τους αποδίδονται.

Ανάμεσα στους πρώτους που κλήθηκαν ως ύποπτοι τέλεσης αξιόποινων πράξεων είναι ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, την επίμαχη περίοδο 2021, Δημήτρης Μελάς και πρώην και νυν στελέχη του Οργανισμού.

Σήμερα Παρασκευή (22/5/2026), τη σκυτάλη παίρνουν οι 11 βουλευτές, που περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία και των οποίων η ασυλία ήρθη πριν από λίγες εβδομάδες από τη Βουλή. Πρόκειται για τους Κώστα Τσιάρα, Νότη Μηταράκη, Κατερίνα Παπακώστα, Κώστα Αχ. Καραμανλή, Κώστα Σκρέκα, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Βασίλη Βασιλειάδη, Μάξιμο Σενετάκη και Χρήστο Μπουκώρο.

Όλοι τους κατά περίπτωση θεωρούνται ύποπτοι τέλεσης αξιοποίνων πράξεων όπως ηθική αυτουργία σε απιστία σε βαθμό πλημμελήματος. Μόνον οι δύο εκ των ένδεκα και συγκεκριμένα ο Κώστας Αχιλ. Καραμανλής και η Κατερίνα Παπακώστα ελέγχονται για κακούργημα, με δεδομένο ότι η φερόμενη απάτη ξεπερνά τις 120 χιλιάδες ευρώ.

Μαζί με τους 11 νυν βουλευτές, ανωμοτί εξηγήσεις για τα ίδια αδικήματα αναμένεται να δώσουν και πέντε πρώην «γαλάζιοι» βουλευτές, οι οποίοι επίσης έχουν κληθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Οι Νότης Μηταράκης και Κώστας Τσιάρας, αναμένεται πάντως να δώσουν το «παρών» σήμερα το πρωί στις 11 στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και να δώσουν ανωμοτί εξηγήσεις.

Αναμένεται να δούμε ποια στάση θα κρατήσουν οι υπόλοιποι από τους 11, εάν θα προσέλθουν αυτοπροσώπως ή εάν θα παραδώσουν κάποιο υπόμνημα. Δεν αποκλείεται πάντως και σε αυτή την περίπτωση να ζητηθεί να λάβουν προθεσμία, όπως έγινε και με τα μη πολιτικά πρόσωπα.

 

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Εξέταση στα μάτια μπορεί να προβλέψει την άνοια έως και 12 χρόνια πριν τη διάγνωση – Ελπιδοφόρα μελέτη

Το κόλπο με τον καφέ και τη μεμβράνη που διατηρεί το φαγητό για περισσότερο καιρό στο ψυγείο

Ποια παιδιά και πότε θα λάβουν ενίσχυση 150 ευρώ – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι

Συναγερμός από την Τράπεζα της Ελλάδος: Προσοχή σε διαδικτυακές απάτες με το όνομα του Γιάννη Στουρνάρα

Οι 13 σημαντικότερες ανακοινώσεις στο Google I/O 2026

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
22:44 , Πέμπτη 21 Μαΐου 2026

«Ελπίδα για τη Δημοκρατία» το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού – Το μαύρο τριαντάφυλλο, η έκπληξη με την Μουτσάτσου και οι παρουσίες στο «Ολύμπιον»

«Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καρυστιανού, Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών». Αυτό είναι το όνομα ...
22:05 , Πέμπτη 21 Μαΐου 2026

Σε ρυθμούς φάιναλ φορ κι ο Παύλος Μαρινάκης – Τι απάντησε σε “κρίσιμα” μπασκετικά ερωτήματα – BINTEO

Σε ρυθμούς φάιναλ φορ κινείται κι ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος...
21:54 , Πέμπτη 21 Μαΐου 2026

Βουλή: Απορρίφθηκαν οι προτάσεις για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για Λιβανό και Αραμπατζή

Απορρίφθηκαν από την ολομέλεια της Βουλής οι προτάσεις, αφενός του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, κα...
21:26 , Πέμπτη 21 Μαΐου 2026

Βουλή: Έκρηξη Γεωργαντά κατά της Κωνσταντοπούλου – «Φτάνει αυτή η ξεφτίλα, ποτέ δεν υπήρξε αυτό το χάλι»

Στα άκρα έφτασε η ένταση στη Βουλή κατά την ομιλία του Γιώργου Φλωρίδη, με την οποία έκλεισε τ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν