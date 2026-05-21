Βουλή: Απορρίφθηκαν οι προτάσεις για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για Λιβανό και Αραμπατζή

Απορρίφθηκαν από την ολομέλεια της Βουλής οι προτάσεις, αφενός του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, και αφετέρου των ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και Νέας Αριστεράς, για σύσταση Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ., κατά του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπυρίδωνα-Παναγιώτη Λιβανού και κατά της πρώην υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κυρίας Φωτεινής Αραμπατζή.
Συγκεκριμένα, έπειτα από σχετική μυστική ψηφοφορία:
Στην ψηφοδόχο «1» για τον πρώην βουλευτή και πρώην υπΑΑ&Τ, κ. Λιβανό:
- επί 286 ψηφισάντων, ευρέθησαν στην κάλπη 286 ψηφοδέλτια. Έγκυρα 280, άκυρα 5, και λευκό 1.
- «Υπέρ» της πρότασης του ΠΑΣΟΚ ψήφισαν 127, «κατά» 152, «παρών» δήλωσε 1.
- «Υπέρ» της πρότασης των ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς ψήφισαν 128, «κατά» 152.
Στην ψηφοδόχο «2» για τη βουλευτή Σερρών και πρώην υφυπουργό ΑΑ&Τ, κυρία Αραμπατζή:
- επί 285 ψηφισάντων, ευρέθησαν 285 ψηφοδέλτια. Έγκυρα 283, άκυρο 1 και λευκό 1.
- «Υπέρ» της πρότασης του ΠΑΣΟΚ ψήφισαν 129, «κατά» 152, «παρών» δήλωσαν 2.
- «Υπέρ» της πρότασης των ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς ψήφισαν 130, «κατά» 152.
Σημειώνεται ότι με βάση τον Κανονισμό της Βουλής, «στην ψηφοφορία δεν μετέχει εκείνος κατά του οποίου στρέφεται η πρόταση άσκησης δίωξης, αν είναι βουλευτής», δηλαδή δεν ψήφισε για τη δική της υπόθεση, η κυρία Αραμπατζή.