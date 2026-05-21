Καστοριά: Τρία αλεπουδάκια και η μαμά τους κινητοποίησαν την αστυνομία – Τι συνέβη – ΒΙΝΤΕΟ

Επιμέλεια: Στέλιος Μπαμιατζής

Κοινωνία

ΑΛΕΠΟΥΔΕΣ
Η αστυνομία στην Καστοριά κλήθηκε να χειριστεί ένα ιδιαίτερο συμβάν, καθώς τρία μικρά αλεπουδάκια και η μητέρα τους εντοπίστηκαν εντός του αστικού ιστού.

Όπως έγινε γνωστό στα social media από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς, τρία μικρά αλεπουδάκια εντοπίστηκαν μέσα στον αστικό ιστό της πόλης, μαζί με τη μητέρα τους, κινητοποιώντας τις αστυνομικές αρχές.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν άμεσα στον εντοπισμό και την προστασία των ζώων, διασφαλίζοντας ότι δεν θα υπάρξει κανένας κίνδυνος για τα ίδια ή για τους πολίτες.

Στη συνέχεια, ενημερώθηκε η Εταιρεία Προστασίας Περιβάλλοντος Καστοριάς για την παραλαβή τους, με σκοπό τη φροντίδα τους και την ομαλή επιστροφή τους στο φυσικό τους περιβάλλον, όταν αυτό καταστεί δυνατό.

