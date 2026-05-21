Ναταλία Δραγούμη: «Έχω να καπνίσω 23 χρόνια, αλλά έχω ένα πακέτο τσιγάρα στην τσάντα μου»

Ελένη Φλισκουνάκη

Την Ναταλία Δραγούμη υποδέχτηκε στο «Happy Day» το πρωί της Πέμπτης 21 Μαΐου, η Σταματίνα Τσιμτσιλή. Η επιτυχημένη καλλιτέχνις, μίλησε για την σχέση της με το κάπνισμα, αποκαλύπτοντας πως έχει ένα πακέτο τσιγάρα στην τσάντα της, παρ’ ότι δεν τα ανάβει.

Στη διάρκεια της συνέντευξής της, η Ναταλία Δραγούμη εξομολογήθηκε πως: «Έχω να καπνίσω 23 χρόνια. Έχω ένα πακέτο τσιγάρα στην τσάντα μου. Μου αρέσει να κερνάω. Έχω κόψει το κάπνισμα πάρα πολλά χρόνια, από τότε που έμεινα έγκυος στην Κλειώ δηλαδή. Το έλεγα και από μικρή. Έλεγα ότι όταν μείνω έγκυος, θα το κόψω».

«Δεν είναι ότι είμαι σε πειρασμό»

Συνεχίζοντας, η ηθοποιός είπε ότι: «Το να κρατάω ένα τσιγάρο μου προσφέρει την κίνηση; Μου προσφέρει ότι δεν μου αρέσει να μου λες “εσύ, από εδώ και πέρα τέρμα”; Βέβαια όλοι μου φέρνουν τασάκι, θέλουν να το ανάψουν…».

«Δεν μου έρχεται ποτέ η ανάγκη να το ανάψω. Δεν είναι ότι είμαι σε πειρασμό. Έχω και συγκεκριμένη μάρκα, θέλω να είναι συγκεκριμένη στο στόμα μου η αίσθηση που έχω, παρ’ όλο που δεν το ανάβω», πρόσθεσε.

«Βασικά το δαγκώνω. Ούτε το ρουφάω, να πεις ότι μπορεί να παίρνω έστω και σβηστεί νικοτίνη, ώστε σιγά-σιγά να μπαίνει μέσα μου απειροελάχιστη νικοτίνη. Απλώς το δαγκώνω», κατέληξε.

