Ναταλία Δραγούμη για τα social media: «Αυτό που δέχομαι πάρα πολύ, είναι άσχημα πεσίματα…»

Καλεσμένη στην διαδικτυακή εκπομπή των «Rainbow Mermaids» ήταν η Ναταλία Δραγούμη. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η γνωστή ηθοποιός μίλησε για τα αισχρά σχόλια που έχει δει στα social media, τόσο για άλλους ανθρώπους όσο και για την ίδια. Μάλιστα, εξομολογήθηκε πως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της κάνουν «άσχημα πεσίματα» και της στέλνουν άσεμνες φωτογραφίες.

Μιλώντας για τα άσχημα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Ναταλία Δραγούμη εξήγησε πως: «Στο δικό μου το προφίλ, μπορεί να είναι ένα στα εκατό. Αλλά μπορεί να υπάρχει ένα άρθρο για εμένα και να μπεις στα σχόλια του site και εκεί νομίζω οργιάζουν για όλους.

Δεν μπαίνω εκεί πέρα. Όταν είδα ας πούμε τα σχόλια για την Μαρινέλλα, που έπαθε αυτό που έπαθε, είπα ότι αυτό είναι άκυρο, είναι άνθρωποι άρρωστοι, δεν έχει καμία βάση, δεν έχει καμία λογική, είναι αρρώστια αυτό το πράγμα. Οπότε δεν υπάρχει λόγος να μπαίνεις σε αυτά».

Στη συνέχεια, η ηθοποιός είπε ότι: «Στο δικό μου το προφίλ δεν δέχομαι τέτοια σχόλια. Αυτό που δέχομαι πάρα πολύ, είναι άσχημα πεσίματα. Πάρα πολλές φωτογραφίες, το οποίο μου χαλάει τη διάθεση. Δηλαδή μπορεί να είναι και κακοποίηση αυτό!».