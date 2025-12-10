Δήμος Αναστασιάδης: Η εξομολόγηση για την Τζένη Θεωνά – «Είναι πάρα πολλά πράγματα για εμένα, την θαυμάζω πάρα πολύ»

Σύνοψη από το

  • Ο Δήμος Αναστασιάδης μίλησε με πολύ τρυφερά λόγια για την σύζυγό του, Τζένη Θεωνά, σε πρόσφατη συνέντευξη, χαρακτηρίζοντάς την «άγγελο» και εκφράζοντας τον βαθύ του θαυμασμό.
  • Ο αγαπημένος τραγουδιστής δήλωσε χαρακτηριστικά: «Είναι ένας άγγελος, είναι μία εκπληκτική μητέρα, είναι μία ταλαντούχα ηθοποιός, είναι πάρα πολλά πράγματα για εμένα».
  • Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην μητρότητα, τονίζοντας πως η διαδικασία της κυοφορίας και της ανατροφής παιδιών είναι «κάτι ηρωικό» και πως την «θαυμάζω πάρα πολύ».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Δήμος Αναστασιάδης
Φωτογραφία: Instagram/dimosanastasiadisofficial

Ο Δήμος Αναστασιάδης έδωσε συνέντευξη στον Στέφανο Κωνσταντινίδη για την εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου. Ο αγαπημένος τραγουδιστής μίλησε με πολύ τρυφερά λόγια για την σύζυγό του, μητέρα των παιδιών του και επιτυχημένη ηθοποιό, Τζένη Θεωνά. Ο καλλιτέχνης χαρακτήρισε την συνοδοιπόρο του σε αυτή την ζωή, ως ένα «άγγελο» και τόνισε τον θαυμασμό που τρέφει για εκείνη. Υπενθυμίζεται ότι το ζευγάρι είναι μαζί συνολικά 11 χρόνια, και έχουν αποκτήσει δύο γιους.

Μιλώντας για την Τζένη Θεωνά, ο Δήμος Αναστασιάδης είπε στη συνέντευξή του πως: «Είναι ένας άγγελος, είναι μία εκπληκτική μητέρα, είναι μία ταλαντούχα ηθοποιός, είναι πάρα πολλά πράγματα για εμένα. Σημαίνει πάρα πολλά πράγματα για εμένα! Όσο με στηρίζει, θέλω να την στηρίζω και εγώ. Ειδικά τώρα που το νιώθω πολύ έντονα ότι με στηρίζει και είναι εκεί, και με αυτοθυσία παραμερίζει όλα αυτά τα πράγματα για να κάνει αυτό!».

«Η οποιαδήποτε γυναίκα όταν μπαίνει σε μία τέτοια διαδικασία… Δεν μιλάω για τη δουλειά και μόνο. Μιλάω για τον εαυτό της τον ίδιο! Δεν ξέρω πώς θα ακουστεί, αλλά θέλω να πω ότι μία γυναίκα η οποία κυοφορεί εννιά μήνες, κάνει ένα δεύτερο παιδί, χαλάει το σώμα της, θα πρέπει να το επαναφέρει ξανά, να επαναφέρει ξανά την ζωή της, την διασκέδαση, το ότι είναι πολλές ώρες μέσα σε ένα σπίτι, είναι κάτι ηρωικό για μένα. Την θαυμάζω πάρα πολύ!», συνέχισε ο γνωστός τραγουδιστής.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα»: Κατηγορηματική διάψευση των «fake» αναρτήσεων για δήθεν εγκαταλελειμμένα παιδιά

Περίπου 200 παιδιά από δότη σπέρματος στην Ευρώπη φέρουν μετάλλαξη που προκαλεί καρκίνο – Στη λίστα και η Ελλάδα

ΑΔΜΗΕ: Εξοικονόμηση άνω των 700 εκατ. ευρώ από την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Πελοποννήσου

Πρωτοψάλτης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Εντός του Δεκεμβρίου πληρωμές άνω του 1 δισ. ευρώ – Σταδιακά μπαίνουμε σε μια κανονικότητα

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
16:25 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Δάφνη Καραβοκύρη για Τζένη Μελιτά: «Ήταν άσχημη η συμπεριφορά της, το έχω πει και στην ίδια»

Τον Δεκέμβρη του 2021 έκανε πρεμιέρα στην ΕΡΤ η ψυχαγωγική εκπομπή «Κυψέλη», με την Τζένη Μελι...
13:38 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Κέιτ Γουίνσλετ: Αποκάλυψε την άβολη συνάντηση που είχε με τον Έμινεμ στο SNL – «Μου ζήτησε να του ξυρίσω…»

Η Κέιτ Γουίνσλετ αποκάλυψε μια απρόσμενη –και μάλλον αμήχανη– στιγμή που έζησε με τον Έμινεμ ό...
13:27 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Μελίνα Ασλανίδου: «Εγκλωβισμένη» στο λιμάνι του Βόλου – Βρισκόταν στη Σκιάθο για τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις

Με σκάφος έγινε, νωρίτερα σήμερα, η επιστροφή στον Βόλο μελών του μουσικού σχήματος της γνωστή...
12:32 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Μιχάλης Μητρούσης: Όταν μου έρχονται μνήμες από το ατύχημα, είναι φρίκη – Θέλω να αποζημιωθώ γι’ αυτό που τράβηξα

Ο Μιχάλης Μητρούσης μίλησε στην κάμερα του Happy Day και αναφέρθηκε και στο σοβαρό τροχαίο ατύ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα