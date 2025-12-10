Δήμος Αναστασιάδης: Η εξομολόγηση για την Τζένη Θεωνά – «Είναι πάρα πολλά πράγματα για εμένα, την θαυμάζω πάρα πολύ»

Ο Δήμος Αναστασιάδης έδωσε συνέντευξη στον Στέφανο Κωνσταντινίδη για την εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου. Ο αγαπημένος τραγουδιστής μίλησε με πολύ τρυφερά λόγια για την σύζυγό του, μητέρα των παιδιών του και επιτυχημένη ηθοποιό, Τζένη Θεωνά. Ο καλλιτέχνης χαρακτήρισε την συνοδοιπόρο του σε αυτή την ζωή, ως ένα «άγγελο» και τόνισε τον θαυμασμό που τρέφει για εκείνη. Υπενθυμίζεται ότι το ζευγάρι είναι μαζί συνολικά 11 χρόνια, και έχουν αποκτήσει δύο γιους.

Μιλώντας για την Τζένη Θεωνά, ο Δήμος Αναστασιάδης είπε στη συνέντευξή του πως: «Είναι ένας άγγελος, είναι μία εκπληκτική μητέρα, είναι μία ταλαντούχα ηθοποιός, είναι πάρα πολλά πράγματα για εμένα. Σημαίνει πάρα πολλά πράγματα για εμένα! Όσο με στηρίζει, θέλω να την στηρίζω και εγώ. Ειδικά τώρα που το νιώθω πολύ έντονα ότι με στηρίζει και είναι εκεί, και με αυτοθυσία παραμερίζει όλα αυτά τα πράγματα για να κάνει αυτό!».

«Η οποιαδήποτε γυναίκα όταν μπαίνει σε μία τέτοια διαδικασία… Δεν μιλάω για τη δουλειά και μόνο. Μιλάω για τον εαυτό της τον ίδιο! Δεν ξέρω πώς θα ακουστεί, αλλά θέλω να πω ότι μία γυναίκα η οποία κυοφορεί εννιά μήνες, κάνει ένα δεύτερο παιδί, χαλάει το σώμα της, θα πρέπει να το επαναφέρει ξανά, να επαναφέρει ξανά την ζωή της, την διασκέδαση, το ότι είναι πολλές ώρες μέσα σε ένα σπίτι, είναι κάτι ηρωικό για μένα. Την θαυμάζω πάρα πολύ!», συνέχισε ο γνωστός τραγουδιστής.