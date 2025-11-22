Η Τζένη Θεωνά και ο Δήμος Αναστασιάδης αποκάλυψαν τους νονούς του νεογέννητου γιου τους – Η ανάρτηση στο Instagram

Αντωνία Ρηγάτου

lifestyle

Τζένη Θεωνά
Φωτογραφία: Instagram/jennytheona

Η Τζένη Θεωνά και ο Δήμος Αναστασιάδης, που πριν από έναν μήνα έγιναν γονείς για δεύτερη φορά, αποκάλυψαν με νέα ανάρτηση στο Instagram τους νονούς του νεογέννητου γιου τους.

Σύμφωνα με όσα έγραψε η Τζένη Θεωνά, νονός του μικρού θα είναι ο καλός τους φίλος και συνάδελφος, Αντίνοος Αλμπάνης. Μαζί του, το μυστήριο θα τελέσουν δύο άνθρωποι από τον χώρο της ιατρικής, ο Βασίλης Τζινιέρης και η σύζυγός του, Βέρα Ψαρρά, με τους οποίους το ζευγάρι διατηρεί στενούς δεσμούς.

Η Τζένη Θεωνά γράφει «Ακολουθεί ομάζ/ appreciation post. Εκτενές και μελό. Αποχωρίστε ελεύθερα.

H πρώτη φωτό τραβήχτηκε λίγες μέρες αφότου γυρίσαμε από το μαιευτήριο. Ο Αντίνοος ήρθε, ντυμένος στα λευκά, να μας επισκεφθεί στο σπίτι φορτωμένος τσάντες από τα Selfridges. Εγώ ήμουν κάπου εκεί, φυσικά αθλία με φαρδιά και κότσο, και τον παρακολουθούσα θηλάζουσα να ανοίγει δώρα από το Λονδίνο για το ημερών βαφτιστήρι και να κάνει αστεία στον Αρίωνα, σαν σκηνή από Χριστουγεννιάτικη, feel good, ταινία. Κινηματογραφικός και ως νονός. Θα ορκιζόμουν ότι έξω χιόνιζε και είχαμε ανάψει τζάκι, αλλά όχι. Κάποια στιγμή, χωρίς να τον ρωτήσω, του έδωσα το πλάσμα αγκαλιά, εκείνος έμεινε σχεδόν αμήχανος, και τους έβγαλα μια φωτογραφία. Αυτή ήταν η πρώτη τους αγκαλιά.

Η δεύτερη φωτό είναι από τις πιο αγαπημένες μου. Μόλις είχα κατέβει στην αίθουσα τοκετών, ή κάπως έτσι, και σχεδόν αμέσως είχαν έρθει και οι νονοί, αυτοί οι νονοί, για να κάνουν παρέα στον αγχωμένο πάλι πατέρα και να περιμένουν το βαφτιστήρι να έρθει στον κόσμο μας. Μου την έστειλαν μόλις έφτασαν, από το καφέ του μαιευτηρίου, κι εγώ απάντησα με κάτι ανάλογο με μία μπλε ρόμπα από τα ενδότερα. Γέλαγα κάθε φορά που άκουγα τον ήχο του μηνύματος και μου έστελναν ή μου ζήταγαν ανταποκρίσεις. Ήμασταν όλοι τόσο χαρούμενοι. Δύο ώρες μετά είχαμε ανάμεσα μας το αγοράκι μας. Η Βέρα πλέον δεν τον αφήνει από τα χέρια της.

Στις Μαμά_δες και στην Μαμά Στα Κρυφά απήλαυσα, μεταξύ άλλων, τους φίλους που απέκτησα και την ευτυχία να γίνω μαμά ξανά. Τίποτα δεν είναι τυχαίο και το ότι αυτά τα δύο project που τόσο με ενδιέφεραν και αγάπησα ήταν άρρηκτα συνδεδεμένα με την οικογένεια και την μητρότητα ήταν καρμικό. Από τα σπουδαιότερα πράγματα που μου έχει προσφέρει αυτή η δουλειά είναι αναμφισβήτητα οι άνθρωποι που γνώρισα. @antinoosalmpanis @veraps @vtzinieris σας αγαπώ. Τι λάδι θα βάλετε!», πρόσθεσε.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jenny Theona (@jennytheona)

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Λίπος στο συκώτι: 5 πρώιμα συμπτώματα που μπορεί να δείχνουν ότι έχετε πρόβλημα

Lady Gaga: Χρειάστηκε ψυχιατρική φροντίδα μετά το A Star Is Born και έπαιρνε λίθιο: «Πώς κατέρρευσα εντελώς»

e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται από αύριο

Ειδική λοταρία για το «δώρο» των 1.000 ευρώ: Οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις για τους δικαιούχους και τις πληρωμές

Ένα κλικ αποκαλύπτει αν το iPhone ή το Android σου παρακολουθείται κρυφά

Anthony Loffredo: Ο άνδρας που βρίσκεται στο 71% της «μεταμόρφωσης σε μαύρο εξωγήινο» και προκαλεί δέος
περισσότερα
10:40 , Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025

Ελένη Φουρέιρα: Η αναφορά της στον Αλμπέρτο Μποτία από την πίστα – Δείτε βίντεο

Μια τρυφερή αναφορά στον σύζυγό της, Αλμπέρτο Μποτία έκανε η Ελένη Φουρέιρα από την πίστα. Στο...
09:41 , Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025

Παύλος Κοντογιαννίδης: Οι κωμωδίες είναι ειδικά στο παίξιμο λες και απευθύνονται σε ηλιθίους και λοβοτομημένους

Για την τηλεόραση και τους ρόλους που τον «σημάδεψαν» μίλησε ο Παύλος Κοντογιαννίδης σε συνέντ...
09:18 , Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025

Γιάννης Στάνκογλου: Συνήθως νιώθω σαν προτηγανισμένη πατάτα από την κούραση

Για το πώς διαχειρίζεται τον ελεύθερο του χρόνο με τόσες υποχρεώσεις αλλά και για τη μεγάλη το...
03:10 , Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Το χριστουγεννιάτικο δέντρο – υπερπαραγωγή που στόλισε στο σπίτι της

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου μπήκε για τα καλά στο πνεύμα των Χριστουγέννων, στολίζοντας στο σπίτ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα