Κρήτη: Ποινικές διώξεις στους 3 κατηγορούμενους για την υπόθεση Δασκαλάκη – Κατηγορίες για ανθρωποκτονία από κοινού και ηθική αυτουργία

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Αντιμέτωποι με την κακουργηματική δίωξη της τετελεσμένης ανθρωποκτονίας βρίσκονται οι τρεις κατηγορούμενοι στην υπόθεση θανάτου του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη, στην Κρήτη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το cretalive.gr, στον 32χρονο γιο και τον 59χρονο βοσκό ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από κοινού, ενώ στον 57χρονο πατέρα, που είναι κτηνοτρόφος και αυτοδιοικητικός σε δήμο της Μεσσαράς, ασκήθηκε δίωξη για ηθική αυτουργία στην τετελεσμένη πράξη της ανθρωποκτονίας.

Ο εισαγγελέας, αφού μελέτησε τη δικογραφία, άσκησε βαρύτερη δίωξη από το αδίκημα της θανατηφόρας σωματικής βλάβης που αφορούσε η σχηματισθείσα δικογραφία της Ασφάλειας Ηρακλείου και τους παρέπεμψε ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας Ηρακλείου. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν στην ανακρίτρια, την Δευτέρα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι και οι τρεις αρνούνται κάθε εμπλοκή στον βαρύτατο τραυματισμό του 49χρονου προέδρου, που εν τέλει τον οδήγησε στο θάνατο, ύστερα από περίπου τρεις εβδομάδες νοσηλείας στη ΜΕΘ.

Ο 49χρονος κοινοτάρχης είχε υποστεί κάταγμα στο κρανίο, πιθανότατα από μαγκούρα, και γι’ αυτό το λόγο είχε υποβληθεί και σε κρανιεκτομή.