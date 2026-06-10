Κρήτη: Τρεις συλλήψεις για το θρίλερ με τον θάνατο του Αλέξανδρου Δασκαλάκη- Ανάμεσά τους πατέρας και γιος

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στο θρίλερ με τον θάνατο του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη, στην Κρήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε τρεις συλλήψεις κατά τη διάρκεια μεγάλης επιχείρησης που πραγματοποίησαν τα ξημερώματα της Τετάρτης (10/6) στη Μεσαρά.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι συλληφθέντες είναι ένας πατέρας, ο γιος του, αλλά και ένας βοσκός.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν κλιμάκια με περισσότερους από 50 αστυνομικούς της Ασφάλειας και της ΟΠΚΕ, οι οποίοι έζωσαν την περιοχή και προχώρησαν σε αρκετές προσαγωγές.

Οι τρεις συλληφθέντες φαίνεται πως βρίσκονταν στο «κάδρο» των αστυνομικών ερευνών, εδώ και καιρό, και αναμένεται να εξεταστούν για τις μυστηριώδεις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε σοβαρά ο 49χρονος Αλέξανδρος Δασκαλάκης, ο οποίος κατέληξε μερικά 24ωρα αργότερα.

Ο 49χρονος πατέρας ενός παιδιού και πρόεδρος της κοινότητας Απεσωκαρίου είχε ασχοληθεί επανειλημμένα με θέματα που σχετίζονται με αγροζημιές.

Σημειώνεται ότι από τα πρώτα κιόλας 24ωρα μετά τον τραυματισμό του 49χρονου, οι άνθρωποι του περιβάλλοντός του είχαν αρχίσει να εκφράζουν ολοένα και πιο έντονα την πεποίθηση ότι δεν επρόκειτο για ατύχημα αλλά για έγκλημα. Την εκδοχή αυτή ενίσχυσε και η επίσημη ιατροδικαστική έκθεση, η οποία κάνει λόγο για «πιθανή ανθρωποκτονία».