«Καρφί» Παπαδόπουλου κατά Λέκκα για τα αίτια της οσμής στην Αττική

Αιχμηρή ανάρτηση του Γεράσιμου Παπαδόπουλου με αφορμή τις χθεσινές δηλώσεις του Ευθύμη Λέκκα για τα αίτια της οσμής, η οποία έγινε ιδιαίτερα αισθητή στα μέσα Μαΐου σε πολλές περιοχές του λεκανοπεδίου της Αττικής.

Ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος άφησε τα «καρφιά» του για την τοποθέτηση που έκανε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ στην ΕΡΤ.

«ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΟ! Ο υπεύθυνος της αντισεισμικής προστασίας της χώρας έκανε εκτενείς δηλώσεις στην κυβερνητική ΕΡΤ για τα αίτια της οσμής στην Αττική, θρυμματίζοντας κάθε έννοια επιστημοσύνης, ειδίκευσης και υπευθυνότητας. Και η κυβερνητική ΕΡΤ δε βρήκε κάποιον ειδικό;», έγραψε συγκεκριμένα ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος στα social media.

Χθες, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, μιλώντας στην εκπομπή «News Room», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι οι έρευνες που πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο διάστημα φαίνεται να οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η έντονη οσμή στην Αττική πιθανότατα οφειλόταν σε διαρροή αερίων από πλοίο που κινούνταν νότια της Σαλαμίνα.