«Καρφί» Παπαδόπουλου κατά Λέκκα για τα αίτια της οσμής στην Αττική

Ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος προέβη σε αιχμηρή ανάρτηση, επικρίνοντας τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ, Ευθύμιο Λέκκα, για τις δηλώσεις του στην ΕΡΤ σχετικά με τα αίτια της έντονης οσμής στην Αττική. Ο Παπαδόπουλος υποστήριξε ότι ο Λέκκας «θρυμμάτισε κάθε έννοια επιστημοσύνης» μιλώντας για θέμα εκτός της ειδίκευσής του, ενώ ο Λέκκας είχε αναφέρει ως πιθανή αιτία διαρροή αερίων από πλοίο νότια της Σαλαμίνας.

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Λέκκας - Παπαδόπουλος
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αιχμηρή ανάρτηση του Γεράσιμου Παπαδόπουλου με αφορμή τις χθεσινές δηλώσεις του Ευθύμη Λέκκα για τα αίτια της οσμής στην Αττική.
  • Ο σεισμολόγος άφησε τα «καρφιά» του για την τοποθέτηση του προέδρου του ΟΑΣΠ στην ΕΡΤ, θρυμματίζοντας κάθε έννοια επιστημοσύνης, ειδίκευσης και υπευθυνότητας.
  • Ο Ευθύμιος Λέκκας ανέφερε ότι οι έρευνες οδηγούν στο συμπέρασμα πως η έντονη οσμή πιθανότατα οφειλόταν σε διαρροή αερίων από πλοίο νότια της Σαλαμίνας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Αιχμηρή ανάρτηση του Γεράσιμου Παπαδόπουλου με αφορμή τις χθεσινές δηλώσεις του Ευθύμη Λέκκα για τα αίτια της οσμής, η οποία έγινε ιδιαίτερα αισθητή στα μέσα Μαΐου σε πολλές περιοχές του λεκανοπεδίου της Αττικής.

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Ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος άφησε τα «καρφιά» του για την τοποθέτηση που έκανε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ στην ΕΡΤ.

«ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΟ! Ο υπεύθυνος της αντισεισμικής προστασίας της χώρας έκανε εκτενείς δηλώσεις στην κυβερνητική ΕΡΤ για τα αίτια της οσμής στην Αττική, θρυμματίζοντας κάθε έννοια επιστημοσύνης, ειδίκευσης και υπευθυνότητας. Και η κυβερνητική ΕΡΤ δε βρήκε κάποιον ειδικό;», έγραψε συγκεκριμένα ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος στα social media.

Χθες, ο πρόεδρος του  ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, μιλώντας στην εκπομπή «News Room», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι οι έρευνες που πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο διάστημα φαίνεται να οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η έντονη οσμή στην Αττική πιθανότατα οφειλόταν σε διαρροή αερίων από πλοίο που κινούνταν νότια της Σαλαμίνα.

 

 

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