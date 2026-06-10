Αιγάλεω: Τρελή πορεία φορτηγού που προσέκρουσε σε 6 σταθμευμένα αυτοκίνητα – Μεθυσμένος ο οδηγός

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Τον πανικό έσπειρε ένας 48χρονος οδηγός φορτηγού σήμερα τα ξημερώματα (Τετάρτη 10 Ιουνίου) στο Αιγάλεω.

Το φορτηγό που οδηγούσε ο 48χρονος, αλβανικής καταγωγής, προσέκρουσε σε έξι σταθμευμένα αυτοκίνητα στην οδό Μπουμπουλίνας, ενώ, σύμφωνα με το Action24 διαπιστώθηκε ότι ήταν μεθυσμένος.

Το όχημά του ακινητοποιήθηκε, ενώ περίοικοι ενημέρωσαν την αστυνομία, που έσπευσε στο σημείο και του πέρασε χειροπέδες. Σε βάρος του οδηγού σχηματίστηκε δικογραφία για οδήγηση υπό επήρεια αλκοόλ και επικίνδυνη οδήγηση.

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