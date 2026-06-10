Αιγάλεω: Τρελή πορεία φορτηγού που προσέκρουσε σε 6 σταθμευμένα αυτοκίνητα – Μεθυσμένος ο οδηγός

Ένας 48χρονος οδηγός φορτηγού προκάλεσε πανικό τα ξημερώματα στο Αιγάλεω, όταν προσέκρουσε σε έξι σταθμευμένα αυτοκίνητα στην οδό Μπουμπουλίνας. Ο οδηγός, αλβανικής καταγωγής, διαπιστώθηκε ότι ήταν μεθυσμένος και συνελήφθη από την αστυνομία, με δικογραφία για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και επικίνδυνη οδήγηση.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τον πανικό έσπειρε τις πρώτες πρωινές ώρες ένας 48χρονος οδηγός φορτηγού στο Αιγάλεω.
  • Το φορτηγό προσέκρουσε σε έξι σταθμευμένα αυτοκίνητα στην οδό Μπουμπουλίνας, ενώ ο οδηγός διαπιστώθηκε ότι ήταν μεθυσμένος.
  • Ο οδηγός συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για οδήγηση υπό επήρεια αλκοόλ και επικίνδυνη οδήγηση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Τον πανικό έσπειρε ένας 48χρονος οδηγός φορτηγού σήμερα τα ξημερώματα (Τετάρτη 10 Ιουνίου) στο Αιγάλεω.

Το φορτηγό που οδηγούσε ο 48χρονος, αλβανικής καταγωγής, προσέκρουσε σε έξι σταθμευμένα αυτοκίνητα στην οδό Μπουμπουλίνας, ενώ, σύμφωνα με το Action24 διαπιστώθηκε ότι ήταν μεθυσμένος.

Το όχημά του ακινητοποιήθηκε, ενώ περίοικοι ενημέρωσαν την αστυνομία, που έσπευσε στο σημείο και του πέρασε χειροπέδες. Σε βάρος του οδηγού σχηματίστηκε δικογραφία για οδήγηση υπό επήρεια αλκοόλ και επικίνδυνη οδήγηση.

Δείτε το βίντεο:

 

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