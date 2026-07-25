Κατερίνα Καινούργιου: Δημοσίευσε νέα selfie με την κόρη της από τις διακοπές της στην Πάρο

Την ωραιότερη περίοδο της ζωής της βιώνει η Κατερίνα Καινούργιου, η οποία βρίσκεται για διακοπές στην Πάρο μαζί με την κόρη της Ξένια και τον σύζυγο της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, ο οποίος δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στο νησί.
Το Σάββατο (25/7) η Κατερίνα Καινούργιου ανέβασε μία νέα selfie φωτογραφία με την κόρη της, σε story στο Instgram.
Στην πόζα της, η Κατερίνα Καινούργιου χαμογελάει στον φωτογραφικό φακό, χωρίς ίχνος μακιγιάζ και κρατώντας την μικρούλα Ξένια στην αγκαλιά της.
Το τάμα στην Παναγία Εκατονταπυλιανή
Η Κατερίνα Καινούργιου είχε εξομολογηθεί πως επισκεπτόταν την Παναγία Εκατονταπυλιανή στην Πάρο για να προσευχηθεί προκειμένου να αποκτήσει παιδί. Μάλιστα, είχε κάνει και τάμα.