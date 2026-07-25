Κατερίνα Καινούργιου: Δημοσίευσε νέα selfie με την κόρη της από τις διακοπές της στην Πάρο

Η Κατερίνα Καινούργιου απολαμβάνει διακοπές στην Πάρο με την κόρη της, Ξένια, και τον σύζυγό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, ο οποίος δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στο νησί. Το Σάββατο (25/7) δημοσίευσε μια νέα selfie με την κόρη της στο Instagram, δείχνοντας τις οικογενειακές τους στιγμές. Η παρουσιάστρια είχε παλαιότερα εξομολογηθεί ότι είχε κάνει τάμα στην Παναγία Εκατονταπυλιανή στην Πάρο για να αποκτήσει παιδί.

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Κατερίνα Καινούργιου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Κατερίνα Καινούργιου βιώνει την ωραιότερη περίοδο της ζωής της, κάνοντας διακοπές στην Πάρο με την κόρη της Ξένια και τον σύζυγό της.
  • Το Σάββατο (25/7) δημοσίευσε μία νέα selfie φωτογραφία με την κόρη της στο Instagram, χαμογελώντας χωρίς μακιγιάζ.
  • Είχε εξομολογηθεί πως είχε κάνει τάμα στην Παναγία Εκατονταπυλιανή στην Πάρο για να αποκτήσει παιδί.

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Την ωραιότερη περίοδο της ζωής της βιώνει η Κατερίνα Καινούργιου, η οποία βρίσκεται για διακοπές στην Πάρο μαζί με την κόρη της Ξένια και τον σύζυγο της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, ο οποίος δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στο νησί.

Το Σάββατο (25/7) η Κατερίνα Καινούργιου ανέβασε μία νέα selfie φωτογραφία με την κόρη της, σε story στο Instgram.

Στην πόζα της, η Κατερίνα Καινούργιου χαμογελάει στον φωτογραφικό φακό, χωρίς ίχνος μακιγιάζ και κρατώντας την μικρούλα Ξένια στην αγκαλιά της.

Κατερίνα Καινούργιου

Το τάμα στην Παναγία Εκατονταπυλιανή

Η Κατερίνα Καινούργιου είχε εξομολογηθεί πως επισκεπτόταν την Παναγία Εκατονταπυλιανή στην Πάρο για να προσευχηθεί προκειμένου να αποκτήσει παιδί. Μάλιστα, είχε κάνει και τάμα.

 

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