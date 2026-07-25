Νίνα Λοτσάρη: «Είμαστε ακόμα ζωντανοί στη σκηνή και στη ζωή» – Η ανάρτηση για τα γενέθλιά της

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Με μία σειρά από εντυπωσιακές φωτογραφίες της γιορτάζει η Νίνα Λοτσάρη τα 52α γενέθλιά της.

Η επιτυχημένη τραγουδίστρια και ηθοποιός επέλεξε να στείλει ένα θετικό μήνυμα για το πέρασμα του χρόνου, μέσω ανάρτησης που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Στη λεζάντα των φωτογραφιών χαρακτηρίζει τον εαυτό της ως «ένα showgirl με 52 αποχρώσεις θριάμβων» και με ενθουσιασμό επισημαίνει ότι «είμαστε ακόμα ζωντανοί στη σκηνή και στη ζωή».

Δείτε την ανάρτησή της: