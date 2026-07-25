Νίνα Λοτσάρη: «Είμαστε ακόμα ζωντανοί στη σκηνή και στη ζωή» – Η ανάρτηση για τα γενέθλιά της

Η Νίνα Λοτσάρη γιόρτασε τα 52α γενέθλιά της με εντυπωσιακές φωτογραφίες και ένα θετικό μήνυμα για το πέρασμα του χρόνου, μέσω ανάρτησης στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Η επιτυχημένη τραγουδίστρια και ηθοποιός χαρακτηρίζει τον εαυτό της ως «ένα showgirl με 52 αποχρώσεις θριάμβων» και δηλώνει «ακόμα ζωντανή στη σκηνή και στη ζωή».

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Νίνα Λοτσάρη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Νίνα Λοτσάρη γιορτάζει τα 52α γενέθλιά της με μία σειρά από εντυπωσιακές φωτογραφίες.
  • Η επιτυχημένη τραγουδίστρια και ηθοποιός επέλεξε να στείλει ένα θετικό μήνυμα για το πέρασμα του χρόνου, μέσω ανάρτησης στο Instagram.
  • Στη λεζάντα των φωτογραφιών χαρακτηρίζει τον εαυτό της ως «ένα showgirl με 52 αποχρώσεις θριάμβων» και δηλώνει ότι «είμαστε ακόμα ζωντανοί στη σκηνή και στη ζωή».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Με μία σειρά από εντυπωσιακές φωτογραφίες της γιορτάζει η Νίνα Λοτσάρη τα 52α γενέθλιά της.

Η επιτυχημένη τραγουδίστρια και ηθοποιός επέλεξε να στείλει ένα θετικό μήνυμα για το πέρασμα του χρόνου, μέσω ανάρτησης που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Στη λεζάντα των φωτογραφιών χαρακτηρίζει τον εαυτό της ως «ένα showgirl με 52 αποχρώσεις θριάμβων» και με ενθουσιασμό επισημαίνει ότι «είμαστε ακόμα ζωντανοί στη σκηνή και στη ζωή».

Δείτε την ανάρτησή της:

 

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