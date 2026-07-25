Εικόνες που κόβουν την ανάσα: Βίντεο με Ουκρανό σκοπευτή να καταρρίπτει ρωσικά drones μέσα από ανοιχτό πιλοτήριο

Εντυπωσιακά πλάνα που είδαν το φως της δημοσιότητας καταγράφουν την πρωτοφανή μάχη στους αιθέρες της Ουκρανίας, με τα μέλη του πληρώματος αεροσκάφους, να εξουδετερώνουν εχθρικά drones Shahed, χρησιμοποιώντας ατομικό οπλισμό.

Μάχη στον αέρα: Η εντυπωσιακή στιγμή της κατάρριψης

Στο βίντεο-ντοκουμέντο, ο συγκυβερνήτης ενός εκπαιδευτικού αεροσκάφους Yak-52, διακρίνεται να κάθεται στο πίσω κάθισμα του ανοιχτού cockpi (πιλοτηρίου).Με αξιοσημείωτη ψυχραιμία, σηκώνει το τυφέκιο εφόδου που κρατά στα χέρια του, σημαδεύει το ιρανικής κατασκευής drone Shahed, που πετά παράλληλα και ανοίγει πυρ.

Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, ένας καπνός αρχίζει να βγαίνει από το δεξί φτερό, του μη επανδρωμένου σκάφους. Ο πιλότος του Yak-52 πλησιάζει εγγύτερα το στόχο και το drone, εκρήγνυται στον αέρα πάνω από τη θάλασσα. Σε άλλα πλάνα του ίδιου βίντεο, ο συνεπιβαίνων σκοπευτής, καταγράφει διαδοχικές εξουδετερώσεις εχθρικών drones, τα οποία τυλίγονται στις φλόγες, συντρίβονται σε αγροτικές εκτάσεις ή πέφτουν φλεγόμενα μέσα από τα σύννεφα.

Κλιμάκωση με πλήγματα μεγάλου βεληνεκούς στην ενδοχώρα της Ρωσίας

Η δημοσιοποίηση του βίντεο συμπίπτει με ένα νέο, εκτεταμένο κύμα ουκρανικών επιθέσεων μεγάλου βεληνεκούς, εντός της ρωσικής επικράτειας. Στο στόχαστρο βρέθηκε η στρατηγική αεροπορική βάση Engels-2 στην περιοχή του Σαράτοφ, όπου εκδηλώθηκε πυρκαγιά στους στρατιωτικούς κοιτώνες μετά από συναγερμό για πυραύλους και drones. Η συγκεκριμένη βάση θεωρείται ζωτικής σημασίας, καθώς φιλοξενεί τα ρωσικά στρατηγικά πυρηνικά βομβαρδιστικά που εκτοξεύουν πυραύλους KH-101 κατά ουκρανικών υποδομών.



Παράλληλα, η Ουκρανία εντείνει τη χρήση drones κατά ρωσικών ενεργειακών και οικονομικών υποδομών, σε βάθος εκατοντάδων μιλίων από το μέτωπο:

Ζελένσκι: «Προετοιμάζεται νέο κύμα επιστράτευσης από το Κρεμλίνο»

Την ίδια ώρα, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προειδοποίησε ότι οι ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες, διαθέτουν σαφείς πληροφορίες για σχεδιαζόμενο νέο κύμα ευρείας επιστράτευσης στη Ρωσία, κατά τους φθινοπωρινούς μήνες.

«Ο Πούτιν σκοπεύει να αυξήσει τις επιθέσεις και να διευρύνει αυτόν τον πόλεμο, καθώς οι ρωσικές απώλειες στην πρώτη γραμμή ξεπερνούν τους ρυθμούς στρατολόγησης», σημείωσε ο Ζελένσκι, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης της άμυνας σε όλα τα επίπεδα, από το μέτωπο έως τις διπλωματικές επαφές και τις κυρώσεις.

Σκληρές μάχες στο μέτωπο και απώλειες αμάχων

Στο πεδίο των επιχειρήσεων, το Υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας, έδωσε στη δημοσιότητα οπτικό υλικό από την αποτυχία εκτεταμένης ρωσικής επίθεσης με τεθωρακισμένα στον άξονα της Ντομπροπίλια, όπου αναφέρθηκε η καταστροφή εννέα αρμάτων μάχης και πολλαπλών εκτοξευτών πυραύλων Grad.

Ωστόσο, η σύγκρουση συνεχίζει να επιφέρει βαρύ φόρο αίματος. Πρόσφατο ρωσικό πλήγμα σε χώρο έκθεσης όπλων στην Ουκρανία, στοίχισε τη ζωή σε δέκα ανθρώπους και προκάλεσε τον τραυματισμό 70 ακόμη. Μεταξύ των θυμάτων ήταν και η Βαλεντίνα Σαβίτσκα, στέλεχος των υπηρεσιών στρατηγικής επικοινωνίας της Ουκρανίας.