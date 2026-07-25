Νέα Υόρκη: «Με πούλησαν ως σκλάβα του σεξ με την απειλή όπλου» – Η συγκλονιστική περιγραφή γυναίκας που κατάφερε να οδηγήσει τους διακινητές της στη φυλακή

Η ζωή της Σάντρα Γουοβορούντου (Shandra Woworuntu) μετατράπηκε από τη μια στιγμή στην άλλη σε έναν αδιανόητο εφιάλτη, όταν έφτασε στις Ηνωμένες Πολιτείες, πιστεύοντας ότι θα ξεκινούσε μια νέα καριέρα, στον ξενοδοχειακό τομέα. Αντί για τη δουλειά των ονείρων της, βρέθηκε παγιδευμένη σε ένα αδίστακτο κύκλωμα εμπορίας ανθρώπων και σεξουαλικής εκμετάλλευσης.

Σήμερα, 25 χρόνια μετά, η ίδια μιλά ανοιχτά για όσα έζησε, περιγράφοντας πώς κατάφερε όχι μόνο να αποδράσει, αλλά και να συμβάλει στην εξάρθρωση του κυκλώματος που την κρατούσε αιχμάλωτη.

Από την Ινδονησία στο Αμερικάνικο όνειρο

Το 2001, σε ηλικία 24 ετών, η Σάντρα εγκατέλειψε την Ινδονησία, όπου η οικονομική κρίση της είχε στερήσει τη δουλειά της ως τραπεζική υπάλληλος. Είχε αφήσει πίσω την τρίχρονη κόρη της, πιστεύοντας ότι μια θέση εργασίας σε ξενοδοχείο του Σικάγο, με υψηλό μισθό και παροχή στέγης, θα της επέτρεπε να χτίσει μια καλύτερη ζωή για την οικογένειά της.

Όταν όμως προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο JFK της Νέας Υόρκης, τίποτα δεν εξελίχθηκε όπως της είχαν υποσχεθεί.

Μου κόλλησαν όπλο στο κεφάλι

Μαζί με άλλες νεαρές γυναίκες, μεταφέρθηκε σε ένα κτίριο στο Κουίνς. Όταν μπήκε σε ένα δωμάτιο, αντίκρισε ένα βρώμικο κρεβάτι, χρησιμοποιημένα προφυλακτικά στο πάτωμα και κουτιά με καινούργια προφυλακτικά πάνω στο κομοδίνο.

Λίγα λεπτά αργότερα, ένας άνδρας της ζήτησε να γδυθεί. Όταν εκείνη αρνήθηκε, της κόλλησε ένα όπλο στο κεφάλι. Η Σάντρα συνειδητοποίησε τότε ότι είχε πέσει θύμα εμπορίας ανθρώπων.

Πουλήθηκε σε κύκλωμα trafficking

Οι διακινητές την μετέφεραν σε άλλη τοποθεσία, όπου, όπως λέει, «πουλήθηκε» σε ιδιοκτήτες παράνομου οίκου ανοχής.

Της επέβαλαν ένα υποτιθέμενο χρέος ύψους 30.000 δολαρίων, ισχυριζόμενοι ότι έπρεπε να το αποπληρώσει, μέσω της σεξουαλικής εκμετάλλευσής της. Για κάθε πελάτη, της έλεγαν ότι θα αφαιρούνταν μόλις 100 δολάρια από το χρέος, γεγονός που σήμαινε εκατοντάδες εξαναγκαστικές σεξουαλικές πράξεις.

Η ίδια υπογραμμίζει πως δεν επρόκειτο ποτέ για εργασία. «Δεν ήταν δουλειά. Ήταν βιασμός. Οι διακινητές έβγαζαν χρήματα και εγώ δεν έπαιρνα τίποτα πέρα από κακοποίηση», αναφέρει.

Χρόνια βίας και φόβου

Η Σάντρα περιγράφει ότι εξαναγκαζόταν να δέχεται δεκάδες πελάτες καθημερινά, σε παράνομους οίκους ανοχής, ξενοδοχεία και υπηρεσίες συνοδών.

Για να αντέξει την καθημερινή φρίκη, έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών, καθώς, όπως λέει, ήταν ο μόνος τρόπος να «μουδιάσει» ψυχικά και να επιβιώσει, έχοντας συνεχώς στο μυαλό της την κόρη της.

Οι αποδράσεις

Η πρώτη προσπάθεια διαφυγής απέτυχε. Κατάφερε να πηδήξει από παράθυρο του δεύτερου ορόφου και να βγει στον δρόμο, όμως οι άνθρωποι στους οποίους απευθύνθηκε, την παρέδωσαν ξανά στους διακινητές.

Η δεύτερη απόπειρα στάθηκε πιο επιτυχημένη. Κατάφερε να εξαφανιστεί, όμως βρέθηκε άστεγη στους δρόμους της Νέας Υόρκης, χωρίς χρήματα και χωρίς καμία βοήθεια.

Η συνάντηση που της έσωσε τη ζωή

Καθοριστικό ρόλο στην απελευθέρωσή της έπαιξε μια τυχαία συνάντηση με έναν αξιωματικό του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, ο οποίος αντιλήφθηκε την κατάστασή της και τη βοήθησε να έρθει σε επαφή με το FBI.

Οι ομοσπονδιακές αρχές ξεκίνησαν μεγάλη έρευνα, με τη Σάντρα να παρέχει κρίσιμες πληροφορίες για το κύκλωμα.

Η επιχείρηση του FBI

Χάρη στις καταθέσεις και τις πληροφορίες της οργανώθηκε μεγάλη επιχείρηση εναντίον του κυκλώματος. Η ίδια μεταφέρθηκε με όχημα του FBI και υπέδειξε το κτίριο όπου κρατούνταν. Λίγα λεπτά αργότερα, ειδικές δυνάμεις εισέβαλαν στο σημείο, ενώ ελεύθεροι σκοπευτές είχαν αναπτυχθεί περιμετρικά της περιοχής.

«Ήταν σαν σκηνή από κινηματογραφική ταινία», θυμάται χαρακτηριστικά.

Κατά την επιχείρηση συνελήφθησαν περισσότερα από δέκα άτομα.

Οι καταδίκες

Με τη μαρτυρία της Σάντρα, ο άνθρωπος που την είχε παραλάβει στο αεροδρόμιο και ακόμη δύο συνεργοί, του καταδικάστηκαν για εμπορία ανθρώπων και άλλα σοβαρά αδικήματα που σχετίζονταν με το κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης.

Μια νέα ζωή με κέντρο τη στήριξη θυμάτων trafficking

Μετά την απελευθέρωσή της, η Σάντρα επανενώθηκε με την κόρη της, η οποία πλέον ζει μαζί της στη Νέα Υόρκη.

Σήμερα έχει αφιερώσει τη ζωή της στην υπεράσπιση των θυμάτων trafficking και είναι ιδρύτρια της οργάνωσης επιζωσών Mentari, ενώ συμμετέχει σε διεθνείς δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την εμπορία ανθρώπων και τη σεξουαλική εκμετάλλευση.

Η ιστορία της θεωρείται μία από τις πιο χαρακτηριστικές υποθέσεις επιβίωσης από κύκλωμα trafficking στις Ηνωμένες Πολιτείες, αποδεικνύοντας ότι, παρά τις ακραίες δυσκολίες, η δικαιοσύνη μπορεί να αποδοθεί όταν τα θύματα βρουν τη δύναμη να μιλήσουν.

Πηγή: The Sun