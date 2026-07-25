Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Εντοπίστηκαν το κινητό και το πορτοφόλι του ποινικολόγου

Εντοπίστηκαν το κινητό και το πορτοφόλι του ποινικολόγου, Σταύρου Γεωργίου που δολοφονήθηκε άγρια από τον 28χρονο Αιγύπτιο στο γραφείο του στην Αθήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του dikastiko.gr, τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ πραγματοποίησαν τις προηγούμενες ημέρες συμπληρωματική έρευνα στον χώρο του εγκλήματος, κατά τη διάρκεια της οποίας, βρήκαν και το κινητό και το πορτοφόλι του ποινικολόγου.

Σημειώνεται ότι ο 28χρονος δράστης είχε υποστηρίξει ότι ο ίδιος είχε πάρει μόνο τον φορητό υπολογιστή του 73χρονου δικηγόρου, ενώ εικάζεται ότι αφαίρεσε και χρηματικό ποσό από το γραφείο του δικηγόρου.

Σε βάρος του 28χρονου, ο οποίος ομολόγησε την πράξη του υπό το βάρος των στοιχείων, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα. Παράλληλα, σε βάρος του εκκρεμούσε ήδη ένταλμα σύλληψης για υπόθεση ασέλγειας σε βάρος ανήλικης και παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών, ενώ είχε απορριφθεί και το αίτημα ασύλου που είχε υποβάλει.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα ενώπιον του ανακριτή, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει οριστεί συνήγορος υπεράσπισης, καθώς οι δικηγόροι αρνούνται να αναλάβουν την εκπροσώπησή του.