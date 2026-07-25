Εβίτα Αγαΐτση: Αποκάλυψε τη μάχη της με τον καρκίνο – «Είναι τρίχες και θα βγουν ξανά»

Η Εβίτα Αγαΐτση, την οποία το τηλεοπτικό κοινό γνώρισε μέσα από τη σειρά «Ταμπού», με αναρτήσεις της στο TikTok αναφέρθηκε στη μάχη που δίνει με τον καρκίνο. Μάλιστα, η ηθοποιός μας έδειξε τη στιγμή που οι φίλοι της, της ξύρισαν τα μαλλιά.

Τον Ιούνιο που μας πέρασε, η Εβίτα Αγαΐτση είχε δημοσιεύσει το πρώτο βίντεο, στο οποίο αναφερόταν στον καρκίνο. Τότε, η ηθοποιός είχε χρησιμοποιήσει έναν viral ήχο της πλατφόρμας, ενώ στα μισά της ανάρτησής της έβγαλε την περούκα κα άφησε να φανεί το ξυρισμένο κεφάλι της.

«Πώς μιλάω στον εαυτό μου για να συνεχίζω να σκίζω παρά τον καρκίνο», είχε γράψει.

Λίγες ώρες πριν, δημοσίευσε ένα νέο βίντεο, στο οποίο βλέπουμε τη στιγμή που οι φίλοι της, της ξύρισαν το κεφάλι.

Ο Ιάσονας Χρόνης και ο Θεοχάρης Ιωαννίδης την εμψύχωναν σε όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασία, με την Εβίτα Αγαΐτση να αναφέρει στο τέλος: «Παιδιά, είναι τρίχες και θα βγουν ξανά. Αν δεν βγουν ξανά, υπάρχουν πολύ τρόποι πλέον, περούκες, συστήματα μαλλιών, και ο καθένας μπορεί να νιώσει όμορφα, με την κατάσταση την οποία βιώνει».