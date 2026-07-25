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Σε πύρινο «κλοιό» Γαλλία και Ισπανία: Εκκενώσεις περιοχών και τεράστια μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων με τις φλόγες – Νέα συγκλονιστικά βίντεο

Γαλλία και Ισπανία βρίσκονται σε πύρινο κλοιό, με τις δασικές πυρκαγιές να μαίνονται και στις δύο χώρες, οδηγώντας σε εκκενώσεις δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων. Στη Γαλλία, επισπεύδεται η χρήση του στρατιωτικού μεταγωγικού αεροσκάφους A400M για την αντιμετώπιση των φλογών στην περιοχή της Ζιρόνδης, ενώ στην Ισπανία, ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ τονίζει την προτεραιότητα στις ανθρώπινες ζωές, καθώς δύο μέτωπα ενώθηκαν στην περιφέρεια της Μαδρίτης.

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Γαλλία- φωτιά
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε πύρινο κλοιό βρίσκεται η Γαλλία, με τον Πρωθυπουργό να επισπεύδει τη χρήση του στρατιωτικού μεταγωγικού αεροσκάφους A400M, καθώς οι πυρκαγιές έχουν προκαλέσει την απομάκρυνση τουλάχιστον 141.000 ανθρώπων από τις περιοχές της Ζιρόντ και της Λαντ.
  • Στην Ισπανία, ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ χαρακτήρισε «πολύπλοκη» την κατάσταση, καθώς οι πυρκαγιές δυτικά της Μαδρίτης έχουν καταστρέψει έκταση 250.000 στρεμμάτων.
  • Δύο διαφορετικές δασικές πυρκαγιές ενώθηκαν στην περιφέρεια της Μαδρίτης, σχηματίζοντας ένα τεράστιο μέτωπο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις ελπίζουν να αναλάβουν τον έλεγχο, παρά τους μεταβαλλόμενους ανέμους που απειλούν να αναζωπυρώσουν τις φλόγες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε πύρινο κλοιό βρίσκεται η Γαλλία με τις φωτιές να μαίνονται. Ο Γάλλος Πρωθυπουργός, Σεμπαστιέν Λεκορνύ ζήτησε από τις ένοπλες δυνάμεις να θέσουν σε υπηρεσία ήδη από σήμερα το στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος A400M για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών στην περιοχή της Ζιρόντ.

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Το αεροσκάφος θα είναι εξοπλισμένο με ένα σύστημα που επιτρέπει τη ρίψη 20 τόνων επιβραδυντικού υλικού, το ισόποσο δύο αεροσκαφών Dash.

Η χρησιμοποίησή του για την αντιμετώπιση πυρκαγιών είχε ορισθεί για το τέλος του Ιουλίου λόγω των τεχνικών διαδικασιών και των αναγκαίων δοκιμών, αλλά επισπεύδεται λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης.

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Στην περιοχή της Ζιρόντ, γνωστή παγκοσμίως για τους αμπελώνες της και την παραγωγή κρασιού, και την γειτονική περιοχή της Λαντ, οι πυρκαγιές έχουν προκαλέσει την απομάκρυνση τουλάχιστον 141.000 ανθρώπων από το βράδυ της Τετάρτης.

Οι Αρχές διέταξαν χθες την πλήρη εκκένωση, τόσο οδικώς όσο και διά θαλάσσης, της ιδιαίτερα δημοφιλούς στους τουρίστες χερσονήσου Καπ Φερέ κοντά στο Μπορντό.

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Περίπου 3.500 άνθρωποι, που απομακρύνθηκαν από τη Κοιλάδα της Αρκασόν και από κοινότητες κοντά στο Μπορντό φιλοξενούνται στο εκθεσιακό πάρκο του Μπορντό, το οποίο έχει μετατραπεί σε κέντρο υποδοχής, σύμφωνα με τη μητροπολιτική αρχή του Μπορντό.

Στο μεταξύ συγκλονιστικά είναι τα νέα βίντεο που βλέπουν το φως της δημοσιότητας τόσο από τις πυρκαγιές στη Γαλλία όσο και στην Ισπανία.

Ισπανία: Δύο διαφορετικά μέτωπα ενώθηκαν στην περιφέρεια της Μαδρίτης – Σάντσεθ: Προτεραιότητα οι ανθρώπινες ζωές

Στη Μαδρίτη, ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε ότι προτεραιότητα έχουν οι ανθρώπινες ζωές και χαρακτήρισε «πολύπλοκη» την κατάσταση μετά την επίσκεψή του σε κέντρο υποδοχής σε μία από τις πληγείσες ζώνες της Κοινότητας της Μαδρίτης.

«Η προτεραιότητά μας, η σκέψη μας, ο στόχος μας αφορούν τις ζωές, να σωθούν ζωές», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Πέδρο Σάντσεθ εξηγώντας ότι η κατάσταση παραμένει πολύπλοκη διότι «οι θερμοκρασίες έχουν πέσει, αλλά δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα εξελιχθούν οι άνεμοι».

Το υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι οι πυρκαγιές που μαίνονται εδώ και μέρες δυτικά της Μαδρίτης έχουν καταστρέψει έκταση 250.000 στρεμμάτων, 100.000 στην Κοινότητα της Μαδρίτης και ανάμεσα σε 130.000 και 150.000 στρέμματα στην περιφέρεια της Άβιλα.

Οι ισπανικές πυροσβεστικές δυνάμεις ελπίζουν να αναλάβουν σήμερα τον έλεγχο της κατάσταση, καθώς μεγάλη πρόοδος καταγράφηκε την νύχτα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Η πτώση των θερμοκρασιών και η αύξηση της υγρασίας στην ατμόσφαιρα είναι παράγοντες που δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την βελτίωση της κατάστασης, αλλά προειδοποιούν ότι οι μεταβαλλόμενοι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή απειλούν να αναζωπυρώσουν τις φλόγες.

Δύο διαφορετικές δασικές πυρκαγιές ενώθηκαν χθες στην περιφέρεια της Μαδρίτης για να σχηματίσουν ένα τεράστιο κοινό μέτωπο που απειλούσε να ενωθεί με την σειρά του με τρίτη δασική πυρκαγιά στην περιοχή της Καστίγια- ι -Λεόν.

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