Σε πύρινο «κλοιό» Γαλλία και Ισπανία: Εκκενώσεις περιοχών και τεράστια μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων με τις φλόγες – Νέα συγκλονιστικά βίντεο

Σε πύρινο κλοιό βρίσκεται η Γαλλία με τις φωτιές να μαίνονται. Ο Γάλλος Πρωθυπουργός, Σεμπαστιέν Λεκορνύ ζήτησε από τις ένοπλες δυνάμεις να θέσουν σε υπηρεσία ήδη από σήμερα το στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος A400M για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών στην περιοχή της Ζιρόντ.

Το αεροσκάφος θα είναι εξοπλισμένο με ένα σύστημα που επιτρέπει τη ρίψη 20 τόνων επιβραδυντικού υλικού, το ισόποσο δύο αεροσκαφών Dash.

Η χρησιμοποίησή του για την αντιμετώπιση πυρκαγιών είχε ορισθεί για το τέλος του Ιουλίου λόγω των τεχνικών διαδικασιών και των αναγκαίων δοκιμών, αλλά επισπεύδεται λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης.

Στην περιοχή της Ζιρόντ, γνωστή παγκοσμίως για τους αμπελώνες της και την παραγωγή κρασιού, και την γειτονική περιοχή της Λαντ, οι πυρκαγιές έχουν προκαλέσει την απομάκρυνση τουλάχιστον 141.000 ανθρώπων από το βράδυ της Τετάρτης.

Οι Αρχές διέταξαν χθες την πλήρη εκκένωση, τόσο οδικώς όσο και διά θαλάσσης, της ιδιαίτερα δημοφιλούς στους τουρίστες χερσονήσου Καπ Φερέ κοντά στο Μπορντό.

Περίπου 3.500 άνθρωποι, που απομακρύνθηκαν από τη Κοιλάδα της Αρκασόν και από κοινότητες κοντά στο Μπορντό φιλοξενούνται στο εκθεσιακό πάρκο του Μπορντό, το οποίο έχει μετατραπεί σε κέντρο υποδοχής, σύμφωνα με τη μητροπολιτική αρχή του Μπορντό.

Στο μεταξύ συγκλονιστικά είναι τα νέα βίντεο που βλέπουν το φως της δημοσιότητας τόσο από τις πυρκαγιές στη Γαλλία όσο και στην Ισπανία.

🚨Selon la préfète, l’incendie en Gironde a atteint une ampleur inédite et progresse en direction de Bordeaux. Courage à tous sur la zone, et faites bien attention à vous. pic.twitter.com/TYcFMK4Nai — 💤Lourau🇨🇵 (@Lourau20e) July 25, 2026

🚨 Une odeur de brûlé signalée ce matin dans plusieurs secteurs de l’#Aude. Selon le @SDIS11OFFICIEL, elle provient des fumées des importants #incendies en #Gironde, transportées par le Cers. pic.twitter.com/JfKhXOuAT7 — 𝔻𝕒𝕟𝕤𝕝𝕖𝟙𝟙 (Aude) (@dansle11) July 25, 2026

🔥 Devastating #wildfires in #France #Spain force 220,000 evacuations 📍Southwestern France (near Bordeaux, Cap Ferret, Gironde & Landes and

📍Central Spain (west of Madrid & Ávila.

Evacuations: 200,000+ people forced to leave homes. Some escaped Cap Ferret by boat. Area… pic.twitter.com/DA73Gstjzz — Shafek Koreshe (@shafeKoreshe) July 25, 2026

Ισπανία: Δύο διαφορετικά μέτωπα ενώθηκαν στην περιφέρεια της Μαδρίτης – Σάντσεθ: Προτεραιότητα οι ανθρώπινες ζωές

Στη Μαδρίτη, ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε ότι προτεραιότητα έχουν οι ανθρώπινες ζωές και χαρακτήρισε «πολύπλοκη» την κατάσταση μετά την επίσκεψή του σε κέντρο υποδοχής σε μία από τις πληγείσες ζώνες της Κοινότητας της Μαδρίτης.

«Η προτεραιότητά μας, η σκέψη μας, ο στόχος μας αφορούν τις ζωές, να σωθούν ζωές», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Πέδρο Σάντσεθ εξηγώντας ότι η κατάσταση παραμένει πολύπλοκη διότι «οι θερμοκρασίες έχουν πέσει, αλλά δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα εξελιχθούν οι άνεμοι».

Το υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι οι πυρκαγιές που μαίνονται εδώ και μέρες δυτικά της Μαδρίτης έχουν καταστρέψει έκταση 250.000 στρεμμάτων, 100.000 στην Κοινότητα της Μαδρίτης και ανάμεσα σε 130.000 και 150.000 στρέμματα στην περιφέρεια της Άβιλα.

Οι ισπανικές πυροσβεστικές δυνάμεις ελπίζουν να αναλάβουν σήμερα τον έλεγχο της κατάσταση, καθώς μεγάλη πρόοδος καταγράφηκε την νύχτα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Η πτώση των θερμοκρασιών και η αύξηση της υγρασίας στην ατμόσφαιρα είναι παράγοντες που δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την βελτίωση της κατάστασης, αλλά προειδοποιούν ότι οι μεταβαλλόμενοι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή απειλούν να αναζωπυρώσουν τις φλόγες.

Δύο διαφορετικές δασικές πυρκαγιές ενώθηκαν χθες στην περιφέρεια της Μαδρίτης για να σχηματίσουν ένα τεράστιο κοινό μέτωπο που απειλούσε να ενωθεί με την σειρά του με τρίτη δασική πυρκαγιά στην περιοχή της Καστίγια- ι -Λεόν.