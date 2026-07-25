Φωτιά στην Κινέτα – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

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Φωτιά έχει ξεσπάσει αυτή την ώρα στην Κινέτα Αττικής. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 25 Ιουλίου 2026, περίπου στις 13:00 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 38 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 5 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Μεγαρέων.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ορεινή περιοχή μακρυά από οικίες ή υποδομές.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικης Αττικης προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.