Φωτιά στην Κινέτα – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Φωτιά έχει ξεσπάσει αυτή την ώρα στην Κινέτα Αττικής. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 25 Ιουλίου 2026, περίπου στις 13:00 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.
Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 38 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 5 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.
Στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Μεγαρέων.
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ορεινή περιοχή μακρυά από οικίες ή υποδομές.
Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικης Αττικης προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.