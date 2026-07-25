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Φωτιά στην Κινέτα – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Φωτιά στην Κινέτα – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Στην Κινέτα έχει ξεσπάσει πυρκαγιά, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την κατάσβεσή της.

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ελικόπτερο - φωτιά - πυροσβεστική
φωτογραφία αρχείου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός έχει σημάνει στην Κινέτα, καθώς έχει ξεσπάσει πυρκαγιά στην περιοχή.
  • Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής βρίσκεται σε εξέλιξη για την κατάσβεση της φωτιάς.
  • Οι δυνάμεις επιχειρούν για τον περιορισμό του μετώπου και την προστασία των κατοίκων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά έχει ξεσπάσει αυτή την ώρα στην Κινέτα Αττικής. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 25 Ιουλίου 2026, περίπου στις  13:00 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 38 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 5 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Μεγαρέων.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ορεινή περιοχή μακρυά από οικίες ή υποδομές.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό  Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικης Αττικης προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

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