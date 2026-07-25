Κακοκαιρία: Σε Εύβοια και Θεσσαλία τα μεγαλύτερα ύψη βροχής – «Ασυνήθιστη για την εποχή η διαταραχή που επηρέασε την Ελλάδα»

Στην Εύβοια και τη Θεσσαλία σημειώθηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής από την κακοκαιρία, σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ/Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Ειδικότερα, στη Σέττα Ευβοίας καταγράφηκαν έως 148 χιλιοστά και στη Σκοπιά Φαρσάλων έως 52 χιλιοστά. Τις απογευματινές ώρες της Παρασκευής 24/07 που η διαταραχή επηρέασε και την Αττική, προκλήθηκαν ισχυρές καταιγίδες με 20 έως 30 χιλιοστά βροχής μέσα σε 30 λεπτά τόσο μέσα στο λεκανοπέδιο, όσο και σε περιοχές της ευρύτερης Περιφέρειας.

«Οι καταιγίδες που σημειώθηκαν σε πολλές περιοχές συνοδεύτηκαν και από χαλάζι, όπως αναφέρθηκε, αλλά και με ισχυρούς ανέμους, ως αποτέλεσμα των καθοδικών ρευμάτων από τη βάση των καταιγιδοφόρων νεφών. Επομένως, σε αρκετές περιοχές ζημιές προκλήθηκαν από αυτούς τους ισχυρούς και μικρής διάρκειας ανέμους», υπογραμμίζει το ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ.

Μηδέν βαθμοί κελσίου στη Δρακολίμνη Γράμμου

Επιπλέον, χαμηλές ελάχιστες θερμοκρασίες σημειώθηκαν τις πρωινές ώρες του Σαββάτου 25/07, με μονοψήφιες τιμές σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. Σε περιοχές με μεγάλο υψόμετρο, όπως στη Δρακολίμνη Γράμμου (όπου η μονάδα ΜΕΤΕΟ λειτουργεί μετεωρολογικό σταθμό εδώ και ένα έτος) η ελάχιστη θερμοκρασία σήμερα Σάββατο, ήταν ακριβώς 0 °C!

Στο χάρτη του ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ αποτυπώνεται η ηλεκτρική δραστηριότητα στην Ελλάδα την Παρασκευή 24/07, με περισσότερες από 59.000 ηλεκτρικές εκκενώσεις να καταγράφονται στις περισσότερες περιοχές της χώρας (δορυφορικά δεδομένα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού EUMETSAT από τον δορυφόρο Meteosat-12). Όπως σημειώνει το ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ, μεγάλος αριθμός ηλεκτρικών εκκενώσεων (άνω του 50% του συνόλου) σημειώθηκε και πάνω από τη θάλασσα, γεγονός που σπάνια συμβαίνει το καλοκαίρι.

Έρχονται υψηλές θερμοκρασίες για τα επίπεδα της εποχής

Αναλύοντας τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν χθες, το ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ τονίζει ότι πρόκειται για μία ασυνήθιστη για την εποχή διαταραχή που επηρέασε την Ελλάδα. «Οι θερμοκρασίες στην ανώτερη τροπόσφαιρα ήταν πολύ χαμηλές, με τιμές οι οποίες σπάνια σημειώνονται αυτήν την εποχή, όπως διαπιστώθηκε από την ανάλυση της κλιματολογίας της περιοχής. Αυτές οι ψυχρές αέριες μάζες στην ανώτερη τροπόσφαιρα δημιούργησαν συνθήκες έντονης αστάθειας, υπήρχε δηλαδή το δυναμικό αίτιο για την ανάπτυξη ισχυρών καταιγίδων για πολλές ώρες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Δεν ήταν, επομένως, μία «κλασική» καλοκαιρινή αστάθεια με καταιγίδες τις μεσημεριανές και πρώτες απογευματινές ώρες ( τις θερμές ώρες της ημέρας) αλλά μια διαταραχή φθινοπωρινού τύπου η οποία προκάλεσε την ένταση και τη χωρική έκταση των φαινομένων τα οποία παρατηρήθηκαν», επισημαίνει το ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ.

Τις επόμενες ημέρες, η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο επιστρέφοντας γρήγορα σε ένα πιο καλοκαιρινό μοτίβο καιρού. Ειδικά για το διήμερο Δευτέρας 27/07 και Τρίτης 28/07, αναμένεται να φθάσει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.