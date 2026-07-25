Δανάη Μπάρκα: «Έχω δώσει δεύτερες ευκαιρίες, όπως έχω πάρει κιόλας – Πιστεύω στην θέληση των ανθρώπων για αλλαγή»

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Σε ερωτήσεις των ακόλουθων της στο Instagram, θέλησε να απαντήσει η Δανάη Μπάρκα την Παρασκευή 24 Ιουλίου. Ανάμεσα σε άλλα, η παρουσιάστρια μίλησε και για το θέμα των δεύτερων ευκαιριών.

Η ίδια παραδέχτηκε ότι έχει δώσει δεύτερες ευκαιρίες, όπως επίσης έχει λάβει, ωστόσο τόνισε ότι αυτό εξαρτάται και από κάποιους παράγοντες.

Όταν ρωτήθηκε από ακόλουθό της, για το αν δίνει δεύτερη ευκαιρία σε άνθρωπο που την έχει πληγώσει, αφού δείχνει να έχει μετανιώσει, η Δανάη Μπάρκα απάντησε: «Αναλόγως. Πόσο με πλήγωσε, πότε, με τι τρόπο κι αν έγινε εσκεμμένα ή άθελά του».

Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια εξήγησε ότι: «Και αναλόγως αν συμπαθώ αυτό τον άνθρωπο ή όχι… Σκορπιός εδώ».

«Έχω δώσει δεύτερες ευκαιρίες, όπως έχω πάρει κιόλας. Ναι πιστεύω στην θέληση των ανθρώπων για αλλαγή, αλλά επαναλαμβάνω ΑΝΑΛΟΓΩΣ», κατέληξε.