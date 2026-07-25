LIVE UPDATE
Φωτιά στην Κινέτα – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Δανάη Μπάρκα: «Έχω δώσει δεύτερες ευκαιρίες, όπως έχω πάρει κιόλας – Πιστεύω στην θέληση των ανθρώπων για αλλαγή»

Η Δανάη Μπάρκα απάντησε σε ερωτήσεις των ακολούθων της στο Instagram, αναφερόμενη στο ζήτημα των δεύτερων ευκαιριών. Η παρουσιάστρια παραδέχτηκε ότι έχει δώσει και έχει λάβει δεύτερες ευκαιρίες, τονίζοντας πως η απόφασή της εξαρτάται από ορισμένους παράγοντες.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Lifestyle

Δανάη Μπάρκα
Φωτογραφία: Instagram/danai_barka
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Δανάη Μπάρκα απάντησε σε ερωτήσεις ακόλουθων της στο Instagram, μιλώντας μεταξύ άλλων για το θέμα των δεύτερων ευκαιριών.
  • Η παρουσιάστρια παραδέχτηκε ότι έχει δώσει και λάβει δεύτερες ευκαιρίες, τονίζοντας ωστόσο ότι αυτό εξαρτάται από συγκεκριμένους παράγοντες.
  • Όπως δήλωσε η ίδια: «Έχω δώσει δεύτερες ευκαιρίες, όπως έχω πάρει κιόλας. Ναι πιστεύω στην θέληση των ανθρώπων για αλλαγή, αλλά επαναλαμβάνω ΑΝΑΛΟΓΩΣ».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σε ερωτήσεις των ακόλουθων της στο Instagram, θέλησε να απαντήσει η Δανάη Μπάρκα την Παρασκευή 24 Ιουλίου. Ανάμεσα σε άλλα, η παρουσιάστρια μίλησε και για το θέμα των δεύτερων ευκαιριών.

Δανάη Μπάρκα: Έδειξε την πρώτη φωτογραφία που τράβηξε τον Φάνη Μπότση – «Όταν απλά άρχισα να τον συμπαθώ, κι εκείνος εμένα»

Η ίδια παραδέχτηκε ότι έχει δώσει δεύτερες ευκαιρίες, όπως επίσης έχει λάβει, ωστόσο τόνισε ότι αυτό εξαρτάται και από κάποιους παράγοντες.

Όταν ρωτήθηκε από ακόλουθό της, για το αν δίνει δεύτερη ευκαιρία σε άνθρωπο που την έχει πληγώσει, αφού δείχνει να έχει μετανιώσει, η Δανάη Μπάρκα απάντησε: «Αναλόγως. Πόσο με πλήγωσε, πότε, με τι τρόπο κι αν έγινε εσκεμμένα ή άθελά του».

Δανάη Μπάρκα: Ο επικός χορός σε έξοδό της – «Καλά πάμε γενικά»

Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια εξήγησε ότι: «Και αναλόγως αν συμπαθώ αυτό τον άνθρωπο ή όχι… Σκορπιός εδώ».

«Έχω δώσει δεύτερες ευκαιρίες, όπως έχω πάρει κιόλας. Ναι πιστεύω στην θέληση των ανθρώπων για αλλαγή, αλλά επαναλαμβάνω ΑΝΑΛΟΓΩΣ», κατέληξε.

Δανάη Μπάρκα: «Ένας μήνας “γυναίκα του”…» – Η τρυφερή ανάρτηση για τον γάμο της με τον Φάνη Μπότση

Δανάη Μπάρκα

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ