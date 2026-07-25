Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Συναντήθηκε ξανά με την γυναίκα που της είχε επιτεθεί λεκτικά – «Άρχισε να πατάει τους υαλοκαθαριστήρες μπας και με κάνει μούσκεμα…»

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη αποκάλυψε μέσω Instagram, τη νέα συνάντησή της με τη γυναίκα που της είχε επιτεθεί λεκτικά για μια θέση πάρκινγκ, πριν από λίγες ημέρες. 

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Ευρυδίκη Βαλαβάνη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, αποκάλυψε πως συναντήθηκε ξανά με την γυναίκα που πριν από λίγες ημέρες της είχε επιτεθεί λεκτικά, για μια θέση πάρκινγκ.
  • Η δημοσιογράφος, στο κείμενο που ανήρτησε με την μορφή του Instagram story, περιέγραψε αναλυτικά τη νέα τους συνάντηση.
  • Η παρουσιάστρια δήλωσε μάλιστα πως χάρισε στη γυναίκα, τα «30 δευτερόλεπτα δημοσιότητας» μέσω του νέου Instagram story της.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Την Πέμπτη 23 Ιουλίου, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη με ανάρτησή της στο Instagram, είχε αποκαλύψει την λεκτική επίθεση που είχε δεχτεί από μία γυναίκα, για μια θέση πάρκινγκ. Σε καινούργιο story που έκανε στο προφίλ της, ενημέρωσε τους ακόλουθους της για τη νέα συνάντησή της με το συγκεκριμένο πρόσωπο.

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Δέχτηκε λεκτική επίθεση από γυναίκα για μια θέση πάρκινγκ – Η αποκάλυψη στο Instagram

Στο κείμενο που δημοσίευσε με την μορφή του Instagram story, το οποίο συνόδεψε με ένα emoji κλόουν, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη έγραψε: «Καλημέρα σε όλη την παρέα! Σας έχω update για την «κυρία» του parking.

Μαντέψτε… φτάσαμε πάλι την ίδια ώρα στη δουλειά. Είμαστε τόσο φίλες πλέον, που έχουμε συγχρονίσει μέχρι και το πρόγραμμα μας. Σήμερα της έστειλα πάλι φιλάκια και της είπα πόσο κούκλα είναι… αλλά δεν την είδα να το εκτιμάει ιδιαίτερα.

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Αντί γι’ αυτό, άρχισε να πατάει τους υαλοκαθαριστήρες μπας και με κάνει μούσκεμα… Ή μάλλον τι λέω; Ήθελε απλώς να με δροσίσει με τέτοια ζέστη. Δεν πειράζει. Δεν θα τα παρατήσω. Θα βάλω τα δυνατά μου να γίνουμε κολλητές. Άλλωστε… εδώ θα είμαι. Δεν θα χαθούμε ε; Ο επιμένων νικά.

Υ.Γ. Επειδή ξέρω ότι θα δεις και αυτό το story (όπως είδες και το χθεσινό, το οποίο μου επιβεβαίωσες σήμερα), να σου πω ένα μεγάλο «παρακαλώ» για τα σημερινά 30 δευτερόλεπτα δημοσιότητας που σου χαρίζω απλόχερα όσο διαρκεί κι αυτό το story!».

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Ευρυδίκη Βαλαβάνη

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