Δανάη Μπάρκα: Έδειξε την πρώτη φωτογραφία που τράβηξε τον Φάνη Μπότση – «Όταν απλά άρχισα να τον συμπαθώ, κι εκείνος εμένα»

Η Δανάη Μπάρκα, την Παρασκευή 24 Ιουλίου απάντησε σε ερωτήσεις των ακολούθων της στο Instagram. Η παρουσιάστρια και ηθοποιός μίλησε για την προσωπική της ζωή και αναφέρθηκε στον Φάνη Μπότση, τον οποίο παντρεύτηκε τον Ιούνιο που μας πέρασε. 

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Lifestyle

Δανάη Μπάρκα Φάνης Μπότσης
Φωτογραφία: Instagram/danai_barka
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Δανάη Μπάρκα, σε πρόσφατη αλληλεπίδραση με τους ακολούθους της στο Instagram, απάντησε σε ερωτήσεις για την επαγγελματική και προσωπική της ζωή.
  • Μοιράστηκε την πρώτη φωτογραφία που τράβηξε τον Φάνη Μπότση, στις 8 Σεπτεμβρίου του 2025, σχολιάζοντας: «Όταν απλά άρχισα να τον συμπαθώ, κι εκείνος εμένα».
  • Παράλληλα αναφέρθηκε στα χαρακτηριστικά του συζύγου της, που την έκαναν να πει ότι θα τον παντρευτεί.

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Πριν από λίγους μήνες έγινε γνωστή η σχέση της Δανάης Μπάρκα και του Φάνη Μπότση, ενώ τον Ιούνιο το ζευγάρι παντρεύτηκε. Η παρουσιάστρια και ηθοποιός την Παρασκευή 24 Ιουλίου ζήτησε από τους ακολούθους της στο Instagram να της στείλουν ερωτήσεις και εκείνη απάντησε για πράγματα που αφορούν την επαγγελματική αλλά και την προσωπική της ζωή.

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Ανάμεσα σε άλλα, η Δανάη Μπάρκα αναφέρθηκε στον αγαπημένο της, στα μάτια του οποίου είδε τον άνθρωπο που θα την συντροφεύσει στη ζωή, αλλά και στο γεγονός πως σε λιγότερο από ένα χρόνο από την στιγμή που ερωτεύτηκαν, αποφάσισαν να ενωθούν με τα ιερά δεσμά του γάμου.

Όταν ένας από τους ακολούθους της, της έγραψε ότι βρίσκει πολύ ρομαντικό το γεγονός πως μέσα σε έναν χρόνο σχέσης παντρεύτηκαν, η καλλιτέχνις μοιράστηκε την πρώτη φωτογραφία που έβγαλε τον Φάνη Μπότση, στις 8 Σεπτεμβρίου του 2025.

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Στο story της, έγραψε: «Ούτε χρόνο για την ακρίβεια. Η πρώτη φωτογραφία που τον έβγαλα όταν απλά άρχισα να τον συμπαθώ, κι εκείνος εμένα. Καμία φορά θέλει λίγη εμπιστοσύνη στη ζωή, στο timing, και στην τρέλα». 

Δανάη Μπάρκα

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Σε ερώτηση για το «τι είδες σε εκείνον και είπες θα το πάρω αυτό το αγόρι με παπά και με κουμπάρο;», η παρουσιάστρια απάντησε: «Την τρέλα του. Την αυθεντικότητά του. Το χιούμορ του. Την προσαρμοστικότητά του. Την καλή καρδιά του. Την αλλαγή του με τον καιρό. Τις πολλές πλευρές του. Τα μάτια του. Την φροντίδα του. Και τόσα άλλα.

Όμως με τους ανθρώπους μετράει η χημεία και τι σου βγάζει ο καθένας. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι με όλους. Αλλάζουμε και κουμπώνουμε διαφορετικά με όλους. Οπότε απλά έγινε το κλικ». 

Δανάη Μπάρκα

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