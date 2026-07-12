Δανάη Μπάρκα: «Υπάρχουν μέρες που αμφιβάλλω με ανθρώπους, παρατηρώ κινήσεις, σχόλια και παθαίνω σοκ»

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια σε ανάρτησή της τονίζει την ανάγκη να προστατεύουμε την ψυχική μας ηρεμία από την αρνητικότητα και να παλεύουμε για το καλό και το σωστό.

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Δανάη Μπάρκα
Φωτογραφία: Instagram/danai_barka
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Δανάη Μπάρκα έκανε μια ανάρτηση με προσωπικές σκέψεις στο Instagram, τοποθετούμενη για τη συμπεριφορά που επιλέγουν να έχουν ορισμένοι άνθρωποι στις διαπροσωπικές τους σχέσεις.
  • Η ηθοποιός και παρουσιάστρια παρατήρησε κινήσεις και σχόλια, ακόμα και αγνώστων, δηλώνοντας πως «σοκάρομαι με τον τρόπο που λειτουργούν».
  • Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι «το θέμα είναι να μην μας αλλάξουν αυτοί» και προέτρεψε να «πιστεύουμε στο καλό, να ελπίζουμε στο όμορφο κι ας παλεύουμε για το σωστό».

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Μια ανάρτηση με προσωπικές σκέψεις έκανε στον λογαριασμό της στο Instagram η Δανάη Μπάρκα. Η ηθοποιός και παρουσιάστρια τοποθετήθηκε για τη συμπεριφορά που επιλέγουν να έχουν ορισμένοι άνθρωποι στις διαπροσωπικές τους σχέσεις.

«Όπως η βουκαμβίλια χρειάζεται ήλιο για να ανθίσει, έτσι κι η ψυχή χρειάζεται φως για να μεγαλώσει και να μένει ήρεμη. Ο κόσμος δεν χρωστάει καλό λόγο ή πράξη, μην τον αφήνεις να μαυρίζει τη δική σου σκέψη και ενέργεια όμως. Όλοι έχουμε κακές μέρες, δύσκολες στιγμές, αμήχανες πλευρές… Το θέμα είναι να μαθαίνουμε, να βελτιωνόμαστε, να διαχειριζόμαστε πιο ψύχραιμα και στο τέλος να κοιμόμαστε ήσυχοι. Υπάρχουν μέρες που αμφιβάλλω με ανθρώπους που δεν πίστευα ότι θα φτάσω εκεί… Κι όμως η ζωή σε εκπλήσσει.

Δεν λέω μόνο για γνωστούς μου, μιλάω γενικά… Παρατηρώ κινήσεις, σχόλια ακόμα και άγνωστων και σοκάρομαι με τον τρόπο που λειτουργούν. Εγώ δεν μπορώ να τους αλλάξω, το θέμα είναι να μην μας αλλάξουν αυτοί! Άρα, ας πιστεύουμε στο καλό, ας ελπίζουμε στο όμορφο κι ας παλεύουμε για το σωστό. Καλημέρα αγάπες μου», έγραψε η Δανάη Μπάρκα.

Δείτε την ανάρτηση της Δανάης Μπάρκα:

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