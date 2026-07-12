Κατερίνα Δαλάκα: Αποκάλυψε πώς βρέθηκε στο Survivor – «Οι γονείς μου δεν ήθελαν να πάω»

Η Κατερίνα Δαλάκα μίλησε για την πρώτη της συμμετοχή στο Survivor, αποκαλύπτοντας πως αρχικά είχε αρνηθεί την πρόταση λόγω του πρωταθλητισμού στον στίβο. Παρότι ένιωθε ότι το παιχνίδι της ταίριαζε, δυσκολεύτηκε να πάρει την απόφαση να αφήσει την εθνική ομάδα, ενώ οι γονείς της δεν ήθελαν καθόλου να πάει.

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Κατερίνα Δαλάκα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Κατερίνα Δαλάκα αποκάλυψε πως αρχικά είχε αρνηθεί την πρόταση για το Survivor, καθώς δυσκολευόταν να αφήσει πίσω της τον πρωταθλητισμό. Τελικά, μπήκε στο παιχνίδι χάρη στην αίτηση που έκανε ο αδερφός της.
  • Το πιο δύσκολο κομμάτι για την Κατερίνα Δαλάκα ήταν η απόφαση να αφήσει πίσω τον πρωταθλητισμό για ένα εξάμηνο. Για αυτόν τον λόγο, απαντούσε αρνητικά στις προτάσεις της παραγωγής για μεγάλο χρονικό διάστημα.
  • Η παραγωγή της έκανε τελικά οικονομική πρόταση για να μπει στους Διάσημους, αφού διαπίστωσε ότι ήταν πρωταθλήτρια στον στίβο. Ωστόσο, όπως αποκάλυψε η ίδια, «οι γονείς μου δεν ήθελαν καθόλου» να πάει.
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Για την πρώτη της συμμετοχή στο Survivor, μίλησε η Κατερίνα Δαλάκα στην εκπομπή του Θέμη Γεωργαντά, After Dark στο OPEN,  αποκαλύπτοντας πως αρχικά είχε αρνηθεί την πρόταση, καθώς δυσκολευόταν να αφήσει πίσω της τον πρωταθλητισμό και τον στίβο.

Όπως είπε, από την πρώτη στιγμή που παρακολούθησε το Survivor ένιωθε ότι της ταίριαζε απόλυτα, χωρίς όμως να φαντάζεται ότι λίγο αργότερα θα δεχόταν πρόταση για να συμμετάσχει.

«Όταν έβλεπα το 2017 το Survivor έλεγα “εγώ έχω γεννηθεί για αυτό το παιχνίδι”. Είπα, “εγώ αν πήγαινα σε αυτό το παιχνίδι θα το κέρδιζα”. Χωρίς να υπάρχει κάτι, δεν ήμουν γνωστή πουθενά μόνο στον στίβο. Είναι αστεία η ιστορία για το πώς πήγα, έκανε ο αδερφός μου την αίτηση, μπήκα από αίτηση. Στην αρχή, ενώ θα έμπαινα, έλεγα ότι δεν μπορώ να μπω. Δεν μπορούσα να αποφασίσω αν μπορούσα όντως να τα παρατήσω, γιατί ήμουν στην εθνική ομάδα, βασικό μέλος…», είπε.

Η οικονομική πρόταση για τους Διάσημους

Στη συνέχεια, η Κατερίνα Δαλάκα τόνισε ότι το πιο δύσκολο κομμάτι για εκείνη ήταν η απόφαση να αφήσει πίσω τον πρωταθλητισμό για ένα εξάμηνο. Αυτός ήταν, άλλωστε, και ο λόγος που για μεγάλο χρονικό διάστημα απαντούσε αρνητικά στις προτάσεις της παραγωγής.

«Μου ήταν δύσκολο να πάρω την απόφαση να παρατήσω τον στίβο. Μετά έλεγα όχι, δεν θα έρθω και μετά λένε “είναι οι τελευταίες μέρες, φεύγουμε σε λίγο”. Δεν είχαν δει όμως ακόμα ότι είμαι πρωταθλήτρια. Οπότε δεν μου είχαν κάνει ακόμα πρόταση για να μπω στους Διάσημους. Μου έλεγαν να μπω στο παιχνίδι αλλά εγώ δεν μπορούσα να πω ναι, έλεγα “δεν θα έρθω, μην με ξαναπάρετε”. Δεν μπορούσα να σταματήσω τον στίβο και να μπω εκεί για 6 μήνες. Έλεγα ότι αν μπω θα κάτσω μέχρι το τέλος. Είναι πολύ, έχω κάτσει 3 φορές 6 μήνες. Έχω κάτσει ενάμιση χρόνο εκεί», ανέφερε.

«Τελικά είδαν ότι είμαι πρωταθλήτρια στον στίβο κ.λπ. και μου είπαν ότι θέλουν να μου κάνουν μια πρόταση οικονομική, να μπω στους Διάσημους. Με ήθελαν πολύ, ο αδερφός μου μου είπε να πάω, οι γονείς μου δεν ήθελαν καθόλου» πρόσθεσε η Κατερίνα Δαλάκα.

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