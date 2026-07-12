Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Πέθανε εγκαυματίας που νοσηλευόταν στο ΚΑΤ

Κατέληξε σήμερα το πρωί στο Νοσοκομείο ΚΑΤ ο ένας από τους δύο σοβαρά εγκαυματίες που νοσηλεύονταν μετά την πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί σε συνεργείο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο άτυχος άνδρας νοσηλευόταν με βαριά εγκαύματα όλο το προηγούμενο διάστημα, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Από την πυρκαγιά προκλήθηκε ο τραυματισμός συνολικά έντεκα ατόμων, εκ των οποίων τρία υπέστησαν βαρύτατα εγκαύματα. Δύο εκ των εγκαυματιών διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΚΑΤ, ενώ ο τρίτος παραμένει νοσηλευόμενος στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς», φέροντας εκτεταμένες βλάβες σε όλη την επιφάνεια του σώματός του.

Η διαρροή σε φιάλη με εύφλεκτο υλικό και το μοιραίο τσιγάρο – Τι αναφέρει η έκθεση της ΔΑΕΕ

Φως στα αίτια της καταστροφικής πυρκαγιάς στον Ασπρόπυργο, ρίχνει η αυτοψία των στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ).

Στην έκθεση της ΔΑΕΕ αναφέρεται ότι η πρώτη έκρηξη προκλήθηκε από πιθανή διαρροή σε φιάλη με εύφλεκτο υλικό, όταν εργαζόμενος επιχείρησε να ανάψει τσιγάρο μέσα στο συνεργείο.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, οι έμπειροι ερευνητές της Πυροσβεστικής αποκρυπτογράφησαν τον μηχανισμό που οδήγησε στη διπλή έκρηξη.

«Εκτιμάται πως η χρήση αναπτήρα για να προβεί ο εργαζόμενος που ήταν στο συνεργείο στην έναυση τσιγάρου προκάλεσε ανάφλεξη του αέριου μίγματος που ενδέχεται να είχε δημιουργηθεί από διαρροή φιάλης προπανίου ή ασετυλίνης. Αυτό προκάλεσε την πρώτη έκρηξη», αναφέρουν τα στελέχη της ΔΑΕΕ στην έκθεσή του.

Και προσθέτουν: «Η πυρκαγιά τροφοδοτούμενη από τα υπάρχοντα καύσιμα υλικά επεκτάθηκε στον όμορο χώρο που βρισκόταν το βυτίο με το προπάνιο. Προκλήθηκε βίαιη διάρρηξη του βυτίου προκαλώντας δεύτερη ιδιαίτερα ισχυρή έκρηξη με απότομη εκτόνωση του προπανίου και περαιτέρω επέκταση της πυρκαγιάς».

Δεν υποχρεούταν να διαθέτει πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας το συνεργείο

Σύμφωνα με πληροφορίες του ANT1, το συνεργείο βαρέων οχημάτων με βάση το εμβαδόν του, περίπου 500 τ.μ. δεν υποχρεούται να διαθέτει πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας, για να ελεγχθεί από τις αρχές. Η επιχείρηση θεωρείται κατηγορίας χαμηλού κινδύνου και για τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις οι έλεγχοι είναι μόνο δειγματοληπτικοί, ανεξάρτητα από το αν βρίσκεται εντός βιομηχανικής ζώνης.

Για σημαντικό κενό στο νομοθετικό πλαίσιο κάνουν λόγο οι ειδικοί. «Τα τελευταία χρόνια για λόγους επιτάχυνσης των διαδικασιών, πολλές επιχειρήσεις αδειοδοτούνται μέσω καθεστώς γνωστοποίησης. Είναι μία απλή διαδικασία που γίνεται συνήθως με ευθύνη μηχανικού. Υπάρχει λοιπόν ένα μεγάλο θέμα που είναι το πόσο ανταποκρίνονται αυτά που έχουν γνωστοποιηθεί με αυτά που ισχύουν στην πράξη» ανέφερε στον ΑΝΤ1 ο μηχανολόγος μηχανικός, Βασίλης Παπαδόπουλος.