Συνελήφθη ανήλικος στο κέντρο της Αθήνας για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών – Το «πλούσιο» ποινικό παρελθόν του

Ένας ανήλικος συνελήφθη στο κέντρο της Αθήνας το απόγευμα της Παρασκευής (10/7) για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών από τις αρχές. Κατά τις έρευνες βρέθηκαν κοκαΐνη, κάνναβη, χρήματα και άλλα αντικείμενα, ενώ συνελήφθη και ο πατέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, με τον νεαρό να έχει απασχολήσει ξανά την αστυνομία για σοβαρά αδικήματα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνελήφθη στο κέντρο της Αθήνας ανήλικος για κατοχή και εμπορία ναρκωτικών, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών.
  • Σε έρευνες στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 75 γραμμάρια κοκαΐνης, 882 γραμμάρια κάνναβης, αεροβόλο πιστόλι, μοτοσυκλέτα, 2.174 ευρώ και άλλα αντικείμενα.
  • Συνελήφθη και ο πατέρας του με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου, ενώ ο νεαρός έχει απασχολήσει επανειλημμένα την αστυνομία για σοβαρά αδικήματα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στα χέρια των αρχών βρίσκεται ένας ανήλικος, ο οποίος συνελήφθη το απόγευμα της Παρασκευής (10/7) στο κέντρο της Αθήνας για κατοχή και εμπορία ναρκωτικών. Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, έφτασαν στα ίχνη του έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών και τη δημιουργία προφίλ (profiling) του υπόπτου.

Η εγκληματική δράση του ανηλίκου, ο οποίος διακινούσε ουσίες σε διάφορες περιοχές της Αττικής, πιστοποιήθηκε όταν οι αρχές τον εντόπισαν σε περιοχή του κέντρου της Αθήνας να κατέχει μια νάιλον συσκευασία με μικροποσότητα κοκαΐνης, έτοιμη προς πώληση.

Τι βρέθηκε στο σπίτι του

Στη συνέχεια, σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο σπίτι του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • -75- γραμμάρια κοκαΐνης,
  • -882- γραμμάρια κάνναβης,
  • αεροβόλο πιστόλι,
  • μοτοσυκλέτα,
  • -2.174- ευρώ,
  • ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και
  • κινητό τηλέφωνο.

12-7-2026: Συνελήφθη ανήλικος στο κέντρο της Αθήνας για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών

Συνελήφθη και ο πατέρας του

Από την έρευνα προέκυψε επίσης ότι ο ανήλικος δεν είχε εκδώσει αστυνομική ταυτότητα, αν και ήταν υπόχρεος λόγω ηλικίας. Το ίδιο βράδυ συνελήφθη και ο πατέρας του με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Γνωστές στις αρχές ο ανήλικος

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο νεαρός δεν είναι άγνωστος στις αρχές, καθώς στο παρελθόν έχει απασχολήσει επανειλημμένα την αστυνομία για σοβαρά αδικήματα, όπως υποθέσεις πρόκλησης σωματικών βλαβών, φθορών ξένης ιδιοκτησίας, ληστειών, παραβάσεις περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί αθλητισμού.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

 

 

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