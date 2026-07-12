Θεσσαλονίκη: 70χρονη οδηγούσε μεθυσμένη, έπεσε πάνω σε άλλο όχημα και συνελήφθη

Στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων προχώρησαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, έπειτα από στοχευμένες δράσεις της Τροχαίας. Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ., οι έλεγχοι αυτοί αναπτύχθηκαν σε διάφορα σημεία της πόλης με βασική προτεραιότητα την εμπέδωση της οδικής ασφάλειας, την προστασία των πολιτών και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι μια 70χρονη γυναίκα, η οποία εντοπίστηκε το απόγευμα του Σαββάτου στη Σταυρούπολη. Σύμφωνα με την αστυνομία, η ηλικιωμένη οδηγός ΙΧ προσέκρουσε σε άλλο αυτοκίνητο, προκαλώντας υλικές ζημιές, ενώ από τον έλεγχο που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε το αυτοκίνητό της υπό την επήρεια αλκοόλ.

Προκάλεσε τροχαίο και εγκατέλειψε το σημείο

Στο μεταξύ, ένας 42χρονος αλλοδαπός συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Ασπροβάλτας, μετά από τροχαίο στην επαρχιακή οδό Σταυρού – Ολυμπιάδος. Ο οδηγός προσέκρουσε με το αυτοκίνητό του σε σταθμευμένο όχημα, προκαλώντας τον ελαφρύ τραυματισμό του οδηγού και του συνοδηγού του. Όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ., ο 42χρονος εγκατέλειψε αμέσως μετά το σημείο της σύγκρουσης, χωρίς να δώσει στοιχεία ή να βοηθήσει, παραβιάζοντας όσα προβλέπει ο νόμος.

Επίσης, τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, σε παράδρομο της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης, στο ύψος της Πολίχνης, συνελήφθη 42χρονος, ο οποίος ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών, οδηγώντας υπό την επήρεια αλκοόλ.

Οδηγούσε αυτοκίνητο με πλαστές πινακίδες

Παράλληλα, στον Λαγκαδά συνελήφθη ένας 43χρονος αλλοδαπός, ο οποίος εντοπίστηκε να οδηγεί αυτοκίνητο με εμφανώς πλαστές πινακίδες που ανήκαν σε άλλο όχημα. Κατά την έρευνα των αστυνομικών, βρέθηκε κρυμμένο μέσα στο αμάξι ακόμα ένα ζευγάρι πινακίδων αμφίβολης γνησιότητας με βουλγαρικές ενδείξεις. Τόσο το όχημα όσο και οι πινακίδες κατασχέθηκαν και μεταφέρθηκαν στην Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος για εργαστηριακή εξέταση. Όλοι οι συλληφθέντες των τροχονομικών ελέγχων οδηγούνται πλέον στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.