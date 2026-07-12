Γιώργος Μαυρίδης: Αυτά που έζησα τις τελευταίες 2 μέρες μπορούν να γίνουν ταινία

Μια άκρως περιπετειώδη εμπειρία έζησε ο Γιώργος Μαυρίδης, ταξιδεύοντας μέχρι τις ΗΠΑ για να παρακολουθήσει τον προημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ελβετία. Ο δημοφιλής παρουσιαστής, γνωστός υποστηρικτής της «αλμπισελέστε», βρέθηκε στις κερκίδες του γηπέδου, παρά τα απανωτά απρόοπτα που αντιμετώπισε.

Όπως εξομολογήθηκε ο ίδιος σε ανάρτησή του, το διήμερο ταξίδι του από τη Θεσσαλονίκη ήταν γεμάτο εμπόδια και έντονο στρες, με τις αναποδιές να διαδέχονται η μία την άλλη. Ωστόσο, δεν το έβαλε κάτω και δικαιώθηκε, απολαμβάνοντας μια ποδοσφαιρική βραδιά που θα του μείνει αξέχαστη.

Η ανάρτηση του Γιώργου Μαυρίδη

Και να σκεφτείς ότι την Παρασκευή το πρωί πέταξα από Θεσσαλονίκη..Αυτά που έζησα τις τελευταίες 2 μέρες μπορούν να γίνουν ταινία, δεν θυμάμαι πότε ζορίστηκα τόσο πολύ τελευταία φορά, πόσο άγχος, όλα πήγαιναν στραβά και ανάποδα λες και δεν ήταν γραφτό να βρεθώ στο γήπεδο.. Κατάφερα να το ζήσω και να το γράψω στο βιβλίο της ζωής μου…Σύντομα θα μοντάρω ένα από τα καλύτερα βίντεο που έχω

τραβήξει…Vamos Argentina..

ΥΓ : Κόντε θα είμαι εκεί στο τελευταίο χορό

ΥΓ2:Κατερίνα σε ευχαριστώ δεν θα το ξεχάσω ποτέ…!

