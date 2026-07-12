Βολουδάκη: Άνανδροι και θρασύδειλοι αυτοί που έγραψαν τα συνθήματα στο σπίτι και το γραφείο μου

Για τα απειλητικά συνθήματα που έγραψαν άγνωστοι στο σπίτι και το πολιτικό της γραφείο μίλησε στο ΕΡΤnews η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη, κάνοντας λόγο για «άνανδρους και θρασύδειλους» δράστες και επαναλαμβάνοντας ότι ότι δεν πρόκειται να σταματήσει να αγωνίζεται.

Η κ. Βολουδάκη αποκάλυψε ότι οι δράστες έφτασαν μέχρι την πόρτα του σπιτιού της, όπου έγραψαν απειλητικά συνθήματα, μεταξύ των οποίων «Γκαζάκια στα σπίτια σας» και «Θάνατος», ενώ συνέδεσε την επίθεση με τα συνθήματα που αφορούν την υπόθεση της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα.

«Άνανδροι, θρασύδειλοι. Έφτασαν μέχρι την πόρτα του σπιτιού μου και του γραφείου. Έγραψαν απειλητικά συνθήματα, “γκαζάκια στα σπίτια σας”, “θάνατος”. Ανάμεσα στα συνθήματα ήταν και ένα μήνυμα για τους δολοφόνους της Βάγιας Νέστορα. Πρόκειται για τους ίδιους ανθρώπους, για τους ίδιους τρομοκράτες που νομίζουν ότι μπορούν να μας τρομοκρατήσουν και να μας εκφοβίσουν», ανέφερε.

Σύμφωνα με την κ. Βολουδάκη, τα συνθήματα γράφτηκαν τα ξημερώματα και τα αντιλήφθηκαν νωρίς το πρωί, ενώ ενημερώθηκε άμεσα η Αστυνομία. «Θεωρώ ότι είναι θέμα πολύ ωρών, αν όχι ημερών, να γίνουν οι απαραίτητες συλλήψεις και οι άνθρωποι αυτοί να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη, όπως πρέπει και όπως ορίζουν οι κανόνες ενός ευνομούμενου δημοκρατικού κράτους, όπως είναι η πατρίδα μας», σημείωσε.

«Το σοκαριστικό είναι ότι φτάνουν ακριβώς μέχρι την πόρτα, την πόρτα του σπιτιού», είπε χαρακτηριστικά.

«Θέλω να δώσω το μήνυμα ότι αυτό δεν πρόκειται να περάσει. Αυτό δεν θα συμβεί, ό,τι και να κάνουν, όσες προσπάθειες και να κάνουν. Ούτε θα φοβηθούμε, ούτε θα σταματήσω να αγωνίζομαι, να προσπαθώ και να κάνω ό,τι κάνω μέχρι σήμερα», τόνισε ακόμη η κ. Βολουδάκη, λέγοντας πως περιμένει καταδίκη από όλο τον πολιτικό κόσμο. «Επιμένουν να υποστηρίζουν αυτά τα συνθήματα. Περιμένω και εγώ από όλο τον πολιτικό κόσμο να καταδικάσει την επίθεση αυτή στο γραφείο μου», ανέφερε.

«Είναι η τρίτη φορά – Έχουν φτάσει στην πόρτα του σπιτιού μου»

Η Σέβη Βολουδάκη αποκάλυψε ακόμη ότι δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται στόχος παρόμοιας επίθεσης. «Είναι η τρίτη φορά που γίνεται αυτό. Μία φορά έχει γίνει κανονικά και με γκαζάκια. Η πρώτη φορά έγινε με γκαζάκια. Τώρα τα ζωγράφισαν», είπε.