ΣΥΡΙΖΑ για τα απειλητικά συνθήματα στο σπίτι της Σέβης Βολουδάκη: Καμία ανοχή στη βία και τις απειλές

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καταδικάζει απερίφραστα τα απειλητικά συνθήματα που γράφτηκαν στο πολιτικό γραφείο και στο σπίτι της υφυπουργού Σέβης Βολουδάκη, τονίζοντας ότι τέτοιες ενέργειες δεν έχουν θέση στη Δημοκρατία. Η Κουμουνδούρου καλεί όλες τις πολιτικές δυνάμεις να συμβάλουν στην αποκλιμάκωση της έντασης και να αποφύγουν την εργαλειοποίηση τραγικών γεγονότων.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Πολιτική

« Η ζωή είναι υπέρτατη αξία», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του
Πηγή: Intime
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καταδικάζει απερίφραστα τα απειλητικά συνθήματα στο πολιτικό γραφείο και στο σπίτι της υφυπουργού Σέβης Βολουδάκη.
  • «Τέτοιες ενέργειες δεν έχουν καμία θέση στη Δημοκρατία. Καμία ανοχή», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή της η Κουμουνδούρου.
  • Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καλεί όλες τις πολιτικές δυνάμεις να συμβάλλουν «στην αποκλιμάκωση της έντασης», καθώς «η Δημοκρατία απαιτεί ευθύνη».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καταδικάζει απερίφραστα τα απειλητικά συνθήματα στο πολιτικό γραφείο και στο σπίτι της υφυπουργού Σέβης Βολουδάκη. Τέτοιες ενέργειες δεν έχουν καμία θέση στη Δημοκρατία. Καμία ανοχή», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή της η Κουμουνδούρου.

Βολουδάκη: Άνανδροι και θρασύδειλοι αυτοί που έγραψαν τα συνθήματα στο σπίτι και το γραφείο μου

«Η βία, οι απειλές, η επιχείρηση εκφοβισμού δεν είναι πολιτική αντιπαράθεση, ούτε χωράνε σε αυτήν. Απέναντι σε τέτοια φαινόμενα δεν υπάρχουν αστερίσκοι ούτε συμψηφισμοί», σημειώνει και καταλήγει: «Την ίδια στιγμή, οφείλουμε όλοι να συμβάλουμε στην αποκλιμάκωση της έντασης. Η πολιτική αντιπαράθεση δεν μπορεί να τροφοδοτείται από την τοξικότητα, τον διχασμό και την εργαλειοποίηση  και κομματική εκμετάλλευση τραγικών γεγονότων. Η Δημοκρατία απαιτεί ευθύνη από όλες τις πολιτικές δυνάμεις».

 

Μαρινάκης για τα συνθήματα στο σπίτι και το γραφείο της Σέβης Βολουδάκη: «Έχουμε απέναντί μας εγκληματίες»

 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ