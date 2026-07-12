Βάρκιζα: Συνελήφθη 24χρονος μοτοσικλετιστής που έκανε «κόντρες» στην Αθηνών-Σουνίου – Δείτε βίντεο

«Μπλόκο» σε κόντρες δικύκλων έβαλαν οι αρχές στη Βάρκιζα, στο πλαίσιο των ελέγχων για την πάταξη των αυτοσχέδιων αγώνων που απειλούν την οδική ασφάλεια στην Αττική. Συγκεκριμένα, τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (12/7), αστυνομικοί της Ο.Ε.Π.Τ.Α. εντόπισαν στη Λεωφόρο Αθηνών -Σουνίου μια μοτοσυκλέτα να τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα και να κάνει επικίνδυνους ελιγμούς, συμμετέχοντας σε παράνομο αγώνα ταχύτητας με μια άλλη μηχανή.

Οι αστυνομικοί ακολούθησαν διακριτικά τη μοτοσυκλέτα, τηρώντας όλα τα μέτρα ασφαλείας για να μην προκληθεί κάποιο ατύχημα, και τελικά κατάφεραν να την ακινητοποιήσουν.

Ο 24χρονος Έλληνας οδηγός συνελήφθη αμέσως, ενώ η μηχανή του κατασχέθηκε. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση από το Α’ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής και ο νεαρός οδηγείται πλέον στον αρμόδιο Εισαγγελέα.