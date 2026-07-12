Βάρκιζα: Συνελήφθη 24χρονος μοτοσικλετιστής που έκανε «κόντρες» στην Αθηνών-Σουνίου – Δείτε βίντεο

Οι αρχές στη Βάρκιζα προχώρησαν σε σύλληψη 24χρονου μοτοσικλετιστή που συμμετείχε σε παράνομες «κόντρες» στη Λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου, θέτοντας σε κίνδυνο την οδική ασφάλεια. Ο οδηγός εντοπίστηκε να κινείται με ιλιγγιώδη ταχύτητα και να κάνει επικίνδυνους ελιγμούς, συνελήφθη και η μηχανή του κατασχέθηκε, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για επικίνδυνη οδήγηση.

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Βάρκιζα: Συνελήφθη 24χρονος μοτοσικλετιστής που έκανε «κόντρες» στην Αθηνών-Σουνίου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • «Μπλόκο» σε κόντρες δικύκλων έβαλαν οι αρχές στη Βάρκιζα, στο πλαίσιο των ελέγχων για την πάταξη των αυτοσχέδιων αγώνων που απειλούν την οδική ασφάλεια στην Αττική.
  • Αστυνομικοί εντόπισαν στη Λεωφόρο Αθηνών -Σουνίου έναν 24χρονο μοτοσικλετιστή να τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα και να κάνει επικίνδυνους ελιγμούς, συμμετέχοντας σε παράνομο αγώνα ταχύτητας.
  • Ο 24χρονος οδηγός συνελήφθη αμέσως, η μηχανή του κατασχέθηκε και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, οδηγούμενος στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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«Μπλόκο» σε κόντρες δικύκλων έβαλαν οι αρχές στη Βάρκιζα, στο πλαίσιο των ελέγχων για την πάταξη των αυτοσχέδιων αγώνων που απειλούν την οδική ασφάλεια στην Αττική. Συγκεκριμένα, τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (12/7), αστυνομικοί της Ο.Ε.Π.Τ.Α. εντόπισαν στη Λεωφόρο Αθηνών -Σουνίου μια μοτοσυκλέτα να τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα και να κάνει επικίνδυνους ελιγμούς, συμμετέχοντας σε παράνομο αγώνα ταχύτητας με μια άλλη μηχανή.

Οι αστυνομικοί ακολούθησαν διακριτικά τη μοτοσυκλέτα, τηρώντας όλα τα μέτρα ασφαλείας για να μην προκληθεί κάποιο ατύχημα, και τελικά κατάφεραν να την ακινητοποιήσουν.

Βάρκιζα: Συνελήφθη 24χρονος μοτοσικλετιστής που έκανε «κόντρες» στην Αθηνών-Σουνίου

Ο 24χρονος Έλληνας οδηγός συνελήφθη αμέσως, ενώ η μηχανή του κατασχέθηκε. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση από το Α’ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής και ο νεαρός οδηγείται πλέον στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

 

 

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