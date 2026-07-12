Εύβοια: Αγριογούρουνα παρέσυραν αναβάτη μηχανής, τραυματίστηκε σοβαρά

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου (11/7) στον Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού, όταν κοπάδι αγριογούρουνων παρέσυρε αναβάτη δικύκλου κοντά στον οικισμό Αγδίνες. Ο τραυματίας, φέροντας κατάγματα, διακομίστηκε αρχικά σε Κέντρο Υγείας και στη συνέχεια σε νοσοκομείο της Χαλκίδας, για να καταλήξει σε νοσοκομείο της Αθήνας όπου και νοσηλεύεται λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του.

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wild pigs αγριογούρουνο αγριογούρουνα
Φωτογραφία: Unsplash
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοβαρό τροχαίο με την εμπλοκή αγριογούρουνων σημειώθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου (11/7) στον Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού.
  • Κοπάδι αγριογούρουνων παρέσυρε έναν αναβάτη δικύκλου κοντά στον οικισμό Αγδίνες. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας.
  • Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, ο άτυχος άνδρας διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας, όπου και νοσηλεύεται.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σοβαρό τροχαίο με την εμπλοκή αγριογούρουνων σημειώθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου (11/7) στον Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού. Σύμφωνα με το evia online, κοπάδι αγριογούρουνων παρέσυρε έναν αναβάτη δικύκλου κοντά στον οικισμό Αγδίνες.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά με ιδιωτικό όχημα στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας για τις πρώτες βοήθειες, όμως λόγω των καταγμάτων που έφερε κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Τελικά, εξαιτίας της σοβαρότητας της κατάστασής του, ο άτυχος άνδρας διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας, όπου και νοσηλεύεται.

 

 

 

 

 

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