Εύβοια: Αγριογούρουνα παρέσυραν αναβάτη μηχανής, τραυματίστηκε σοβαρά

Σοβαρό τροχαίο με την εμπλοκή αγριογούρουνων σημειώθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου (11/7) στον Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού. Σύμφωνα με το evia online, κοπάδι αγριογούρουνων παρέσυρε έναν αναβάτη δικύκλου κοντά στον οικισμό Αγδίνες.
Ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά με ιδιωτικό όχημα στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας για τις πρώτες βοήθειες, όμως λόγω των καταγμάτων που έφερε κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.
Τελικά, εξαιτίας της σοβαρότητας της κατάστασής του, ο άτυχος άνδρας διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας, όπου και νοσηλεύεται.