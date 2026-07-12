Tραγωδία στη Γερμανία: 26χρονη μητέρα παρασύρθηκε από τρένο αφού έσωσε το 2χρονο κοριτσάκι της από τις ράγες

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Μια οικογενειακή τραγωδία με θύμα μια 26χρονη μητέρα εκτυλίχθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή της Χαϊδελβέργης, στη Γερμανία.

Η γυναίκα, επιδεικνύοντας συγκλονιστική αυτοθυσία, κατάφερε με την τελευταία της ανάσα να σώσει τη ζωή της 2 ετών κόρης της, απομακρύνοντας το καροτσάκι από τις γραμμές του τρένου ελάχιστα δευτερόλεπτα προτού η ίδια παρασυρθεί θανάσιμα από διερχόμενη αμαξοστοιχία.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην πόλη Λάινγκαρτεν της Βάδης-Βυρτεμβέργης, μια μικρή κωμόπολη περίπου 11.600 κατοίκων δυτικά του Χάιλμπρον, γύρω στις 7:45 (τοπική ώρα) το απόγευμα του Σαββάτου.

Η 26χρονη μητέρα έσπρωχνε το καροτσάκι με την κόρη της όταν πλησίασε σε μια ισόπεδη διάβαση τρένου η οποία ήταν εξοπλισμένη με φωτεινούς σηματοδότες.

Οι αρχές εξετάζουν αν το φανάρι είχε υποστεί βλάβη ή αν η γυναίκα απλώς δεν παρατήρησε το κόκκινο φανάρι.

Σύμφωνα με τη Bild, το μόνο βέβαιο είναι ότι η μητέρα περπάτησε ακριβώς μπροστά από ένα επερχόμενο τρένο μαζί με το καροτσάκι.

Ο οδηγός της περιφερειακής ταχείας αμαξοστοιχίας RE45, που εκτελούσε το δρομολόγιο από το Χάιλμπρον προς την Καρλσρούη, ενεργοποίησε το φρένο έκτακτης ανάγκης. Ωστόσο, για την άτυχη γυναίκα ήταν ήδη πολύ αργά.