Tραγωδία στη Γερμανία: 26χρονη μητέρα παρασύρθηκε από τρένο αφού έσωσε το 2χρονο κοριτσάκι της από τις ράγες

Μια οικογενειακή τραγωδία με θύμα μια 26χρονη μητέρα εκτυλίχθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή της Χαϊδελβέργης, στη Γερμανία.
Η γυναίκα, επιδεικνύοντας συγκλονιστική αυτοθυσία, κατάφερε με την τελευταία της ανάσα να σώσει τη ζωή της 2 ετών κόρης της, απομακρύνοντας το καροτσάκι από τις γραμμές του τρένου ελάχιστα δευτερόλεπτα προτού η ίδια παρασυρθεί θανάσιμα από διερχόμενη αμαξοστοιχία.
Το δυστύχημα σημειώθηκε στην πόλη Λάινγκαρτεν της Βάδης-Βυρτεμβέργης, μια μικρή κωμόπολη περίπου 11.600 κατοίκων δυτικά του Χάιλμπρον, γύρω στις 7:45 (τοπική ώρα) το απόγευμα του Σαββάτου.
Η 26χρονη μητέρα έσπρωχνε το καροτσάκι με την κόρη της όταν πλησίασε σε μια ισόπεδη διάβαση τρένου η οποία ήταν εξοπλισμένη με φωτεινούς σηματοδότες.
Οι αρχές εξετάζουν αν το φανάρι είχε υποστεί βλάβη ή αν η γυναίκα απλώς δεν παρατήρησε το κόκκινο φανάρι.
Σύμφωνα με τη Bild, το μόνο βέβαιο είναι ότι η μητέρα περπάτησε ακριβώς μπροστά από ένα επερχόμενο τρένο μαζί με το καροτσάκι.
Ο οδηγός της περιφερειακής ταχείας αμαξοστοιχίας RE45, που εκτελούσε το δρομολόγιο από το Χάιλμπρον προς την Καρλσρούη, ενεργοποίησε το φρένο έκτακτης ανάγκης. Ωστόσο, για την άτυχη γυναίκα ήταν ήδη πολύ αργά.