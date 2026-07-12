Μουντιάλ 2026: Συνεχίζει να γράφει ιστορία ο Μέσι – Έγινε ο κορυφαίος assister στα χρονικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Λιονέλ Μέσι συνεχίζει να «γράφει Ιστορία» στο Μουντιάλ του 2026, οδηγώντας την κάτοχο του τροπαίου, εθνική ομάδα της Αργεντινής, στα ημιτελικά της διοργάνωσης, όπου θ’ αντιμετωπίσει (15/7, 22:00) την εθνική Αγγλίας.

Ο «pulga» κατέκτησε ακόμη μία… κορυφή στο παγκόσμιο στερέωμα, καθώς με την εκτέλεση κόρνερ που οδήγησε στο γκολ του ΜακΑλιστερ, στον προημιτελικό με την Ελβετία (3-1 στην παράταση, κ.α. 1-1), έγινε ο κορυφαίος assister στα χρονικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου!

Ο «ψύλλος» έφθασε στις 10 ασίστ, ξεπερώντας στον σχετικό πίνακα τον Φριτς Βάλτερ, ο οποίος είχε 61 συμμετοχές με τη Δυτική Γερμανία μεταξύ 1940 και 1958. Ο παίκτης της Καϊζερσλάουτερν είχε «μοιράσει» εννέα ασίστ στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Το… εξωπραγματικό στην περίπτωση του Μέσι, είναι ότι αυτές τις 10 ασίστ τις έχει δώσει σε 10 διαφορετικούς παίκτες!

Η πρώτη ασίστ ήταν για τον Ερνάν Κρέσπο (2006), ενώ ακολούθησαν οι δέκα τελικές πάσες του κορυφαίου ποδοσφαιστή της τελευταίας 20ετίας, είχαν αποδέκτες τους εξής:

Ερνάν Κρέσπο : 6-0 με Σερβία/Μαυροβούνιο, 2006

: 6-0 με Σερβία/Μαυροβούνιο, 2006 Κάρλος Τέβες : 3-1 με Μεξικό, 2010

: 3-1 με Μεξικό, 2010 Άνχελ Ντι Μαρία : 1-0 με Ελβετία, 2014

: 1-0 με Ελβετία, 2014 Γκαμπριέλ Μερκάδο: 4-3 με Γαλλία, 2018

4-3 με Γαλλία, 2018 Σέρχιο Αγουέρο : 4-3 με Γαλλία, 2018

: 4-3 με Γαλλία, 2018 Εντσο Φερνάντες : 2-0 με Μεξικό, 2022

: 2-0 με Μεξικό, 2022 Νανουέλ Μολίνα : 2-2 με Ολλανδία, 2022 (σ.σ. η Αργεντινή νίκησε 6-5 στα πέναλτι)

: 2-2 με Ολλανδία, 2022 (σ.σ. η Αργεντινή νίκησε 6-5 στα πέναλτι) Χουλιάν Αλβαρες : 3-0 με Κροατία, 2022

: 3-0 με Κροατία, 2022 Κριστιάν Ρομέρο : 3-2 με Αίγυπτο, 2026

: 3-2 με Αίγυπτο, 2026 Αλέξις ΜακΑλιστερ: 3-1 με Ελβετία 2026 (σ.σ. η Αργεντινή νίκησε 3-1 στην παράταση)

Το 2022, ο Μέσι έδωσε τρεις ασίστ, που είναι και το ρεκόρ του μέχρι σήμερα, σε… ετήσια βάση. Πλέον έχει να παίξει σε ακόμη δύο αναμετρήσεις στην διοργάνωση του 2026, καθώς μετά τον ημιτελικό, θα αγωνισθεί είτε στον αγώνα για την τρίτη θέση, είτε στον τελικό.