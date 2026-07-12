ΗΠΑ: «Ανοιχτά τα Στενά του Ορμούζ για όλα τα πλοία που διέρχονται νόμιμα» λέει η CENTCOM

Ανοιχτά παραμένουν τα Στενά του Ορμούζ σύμφωνα με ανακοίνωση του αμερικανικού στρατού, για όλα τα πλοία που διέρχονται νόμιμα από τη διεθνή θαλάσσια οδό.

Η δήλωση έρχεται εν μέσω αυξημένης έντασης στην περιοχή του Κόλπου που έχουν αυξήσει τις ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται σημαντικό ποσοστό του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις επανέλαβαν ότι η διεθνής θαλάσσια οδός πρέπει να παραμείνει προσβάσιμη για την εμπορική ναυτιλία, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, ενώ συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στην περιοχή.

Η ανάρτηση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM):