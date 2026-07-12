KKE: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμπλέκει τη χώρα όλο και πιο βαθιά στους επικίνδυνους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ

Με αφορμή την εβδομαδιαία ανασκόπηση του Πρωθυπουργού, το ΚΚΕ κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι «εμπλέκει τη χώρα πιο βαθιά στους επικίνδυνους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, στο πλαίσιο του οποίου διατηρούνται οι απαράδεκτες απειλές πολέμου από τη σύμμαχο Τουρκία, καθώς και τα 28 δισ. των ΝΑΤΟϊκών εξοπλισμών» και γι’ αυτό «αντί να καμαρώνει, θα πρέπει να απολογείται».

«Η κυβέρνηση κοροϊδεύει με τις δήθεν μειώσεις των καυσίμων»

Το ΚΚΕ σχολιάζει αρνητικά, όπως αναφέρει, και την υποκριτική επίκληση ξανά των «εξωγενών ανατιμήσεων για την πολεμική ακρίβεια που η κυβέρνηση φορτώνει στο λαό, ενώ τον κοροϊδεύει κι από πάνω με δήθεν μειώσεις στις τιμές των καυσίμων. Την ίδια στιγμή οι τιμές ανεβαίνουν σταθερά, οι άδικοι έμμεσοι φόροι μένουν στο ύψος τους και γεμίζουν τα κρατικά ταμεία, ενώ τα διυλιστήρια, οι ενεργειακοί όμιλοι καταγράφουν πρωτοφανή κέρδη».

Για το ΚΚΕ, η σύγκρουση με την πολιτική της πολεμικής εμπλοκής και της καπιταλιστικής κερδοφορίας, την οποία υλοποιεί απαρέγκλιτα η κυβέρνηση και στηρίζουν όλα τα κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης, είναι μονόδρομος για τον λαό.