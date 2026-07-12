KKE: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμπλέκει τη χώρα όλο και πιο βαθιά στους επικίνδυνους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Πολιτική

ΚΚΕ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το ΚΚΕ κατηγορεί τον Κ. Μητσοτάκη ότι «εμπλέκει τη χώρα πιο βαθιά στους επικίνδυνους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ», διατηρώντας τις απειλές πολέμου από την Τουρκία και τα 28 δισ. των ΝΑΤΟϊκών εξοπλισμών.
  • Το ΚΚΕ σχολιάζει αρνητικά την «υποκριτική επίκληση ξανά των εξωγενών ανατιμήσεων για την πολεμική ακρίβεια», επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση «κοροϊδεύει κι από πάνω με δήθεν μειώσεις στις τιμές των καυσίμων».
  • Για το ΚΚΕ, η σύγκρουση με την πολιτική της πολεμικής εμπλοκής και της καπιταλιστικής κερδοφορίας, την οποία υλοποιεί η κυβέρνηση, είναι μονόδρομος για τον λαό.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Με αφορμή την εβδομαδιαία ανασκόπηση του Πρωθυπουργού, το ΚΚΕ κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι «εμπλέκει τη χώρα πιο βαθιά στους επικίνδυνους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, στο πλαίσιο του οποίου διατηρούνται οι απαράδεκτες απειλές πολέμου από τη σύμμαχο Τουρκία, καθώς και τα 28 δισ. των ΝΑΤΟϊκών εξοπλισμών» και γι’ αυτό «αντί να καμαρώνει, θα πρέπει να απολογείται».

Μητσοτάκης: Απέναντι στην τρομοκρατία δεν χωρούν ούτε αστερίσκοι, ούτε συμψηφισμοί – Νέο μήνυμα για το casus belli της Τουρκίας

«Η κυβέρνηση κοροϊδεύει με τις δήθεν μειώσεις των καυσίμων»

Το ΚΚΕ σχολιάζει αρνητικά, όπως αναφέρει, και την υποκριτική επίκληση ξανά των «εξωγενών ανατιμήσεων για την πολεμική ακρίβεια που η κυβέρνηση φορτώνει στο λαό, ενώ τον κοροϊδεύει κι από πάνω με δήθεν μειώσεις στις τιμές των καυσίμων. Την ίδια στιγμή οι τιμές ανεβαίνουν σταθερά, οι άδικοι έμμεσοι φόροι μένουν στο ύψος τους και γεμίζουν τα κρατικά ταμεία, ενώ τα διυλιστήρια, οι ενεργειακοί όμιλοι καταγράφουν πρωτοφανή κέρδη».

Για το ΚΚΕ, η σύγκρουση με την πολιτική της πολεμικής εμπλοκής και της καπιταλιστικής κερδοφορίας, την οποία υλοποιεί απαρέγκλιτα η κυβέρνηση και στηρίζουν όλα τα κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης, είναι μονόδρομος για τον λαό.

Τσουκαλάς για ανάρτηση Μητσοτάκη: Η εξωτερική πολιτική είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να την έχετε στον αυτόματο πιλότο

 

 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ