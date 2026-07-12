Συναγερμός στον Περσικό Κόλπο: Στο ύψιστο επίπεδο κινδύνου το Ορμούζ – «Πήραμε τον έλεγχο» αναφέρει το Ιράν, «Ανοιχτά τα Στενά» λένε οι ΗΠΑ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού τίθεται η διεθνής ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, με το επίπεδο απειλής να χαρακτηρίζεται πλέον ως «σοβαρό», καθώς η ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου μετατρέπεται σε εμπόλεμη ζώνη.

Παρά τη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ότι η εκεχειρία έχει «τελειώσει», οι μεσολαβητές καταβάλλουν απεγνωσμένες προσπάθειες για τη διάσωση μιας διπλωματικής λύσης.

Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη διαμηνύει πως έχει θέσει υπό τον πλήρη έλεγχό της το στρατηγικό πέρασμα, εξαπολύοντας ένα πρωτοφανές περιφερειακό κύμα επιθέσεων που προκαλεί την καθολική καταδίκη των αραβικών κρατών και της Δύσης.

Από την πλευρά τους οι ΗΠΑ τονίζουν ότι «τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοιχτά για όλα τα πλοία που διέρχονται νόμιμα από τη διεθνή θαλάσσια οδό».

Στο ανώτατο επίπεδο κινδύνου τα Στενά του Ορμούζ

Το Κέντρο Θαλάσσιων Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) ανακήρυξε το επίπεδο απειλής στα Στενά του Ορμούζ ως «σοβαρό», βαθμίδα που αποτελεί τον ύψιστο βαθμό κινδύνου για τον οργανισμό.

Παρά τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι τα Στενά έχουν κλείσει «μέχρι νεωτέρας», το UKMTO διευκρίνισε ότι μια νότια διαδρομή παραμένει διαθέσιμη και έχει επεκταθεί για να εξυπηρετεί διπλής κατεύθυνσης κυκλοφορία.



Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με το Bloomberg, η κίνηση στο σημείο είναι σχεδόν μηδενική, καθώς μόνο δύο δεξαμενόπλοια πετρελαιοειδών εθεάθησαν να πλησιάζουν το πέρασμα.

Στο πλαίσιο αυτό, το υπουργείο Μεταφορών του Κατάρ κάλεσε μέσω ανάρτησής του όλους τους ιδιοκτήτες πλοίων να «αναστείλουν προσωρινά τη ναυσιπλοΐα και τις θαλάσσιες δραστηριότητες».

Η οδηγία δόθηκε για λόγους «δημόσιας ασφάλειας» και αφορά σκάφη αναψυχής, αλιευτικά, καθώς και jet ski.

حرصًا على السلامة العامة، تهيب الوزارة بجميع ملاك ومستخدمي الوسائط البحرية، بما في ذلك قوارب النزهة، وقوارب الصيد، والدراجات المائية، وسائر الوسائط البحرية المماثلة، التوقف مؤقتا عن الإبحار وممارسة الأنشطة البحرية، اعتبارًا من تاريخ صدور هذا التعميم الأحد 12 يوليو وحتى إشعار آخر. pic.twitter.com/gfrMOB6FYU — Ministry of Transport 🇶🇦 وزارة المواصلات (@MOTQatar) July 12, 2026

Αγνοείται Ινδός ναυτικός

Παράλληλα, οι διασωστικές αρχές της Ινδίας και του Ομάν βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού έπειτα από ιρανική επίθεση στο κυπριακό εμπορικό πλοίο «GFS Galaxy» στα Στενά του Ορμούζ, η οποία προκάλεσε σοβαρές καταστροφές και είχε ως αποτέλεσμα να αγνοείται ένας Ινδός ναυτικός.



Η Ινδία καταδίκασε το συμβάν και ζήτησε άμεση αποκλιμάκωση, ενώ οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν νέο γύρο πληγμάτων ως απάντηση στην επίθεση.

Ιρανικό τελεσίγραφο και επίδειξη ισχύος

Ο κορυφαίος διαπραγματευτής του Ιράν και πρόεδρος του κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπακέρ Γκαλιμπάφ, προειδοποίησε τις ΗΠΑ μέσω της πλατφόρμας X, δημοσιεύοντας παράλληλα ένα απόσπασμα του Μνημονίου Συναντίληψης (MoU), το οποίο η Τεχεράνη ερμηνεύει ως δικαίωμα να έχει τον τελικό λόγο για τις θαλάσσιες διαδρομές.

«Η εποχή των μονομερών συμφωνιών έχει τελειώσει. Σας το είπαμε: κρατήστε τον λόγο σας ή πληρώστε το τίμημα. Η πραγματικότητα χτυπά την πόρτα».

The era of one-sided deals is OVER. We told you: keep your word or pay the price. Reality is knocking. pic.twitter.com/B97ogCYGaj — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) July 12, 2026



Την ίδια στιγμή, ο Εμπραχίμ Ρεζαΐ, εκπρόσωπος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του ιρανικού κοινοβουλίου, έγραψε στο X: «Λάβαμε τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ με ισχύ. Θα τα προστατεύσουμε επίσης με ισχύ».

تنگه هرمز را با قدرت گرفته‌ایم و با قدرت هم حفظ خواهیم کرد. — ابراهیم رضایی (@EbrahimRezaei14) July 12, 2026



Επιπλέον, ο Μοχσέν Ρεζαΐ, σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δήλωσε στο πρακτορείο Tasnim: «Το Ορμούζ λειτουργεί ως στρατηγικό αποτρεπτικό μέσο, και το Ιράν θα προστατεύσει τα συμφέροντα και την ασφάλεια της χώρας βασιζόμενο στις αμυντικές του ικανότητες και την εθνική του ισχύ».

«Ανοιχτά τα Στενά του Ορμούζ για όλα τα πλοία που διέρχονται νόμιμα» λέει η CENTCOM

Ανοιχτά παραμένουν τα Στενά του Ορμούζ σύμφωνα με ανακοίνωση του αμερικανικού στρατού, για όλα τα πλοία που διέρχονται νόμιμα από τη διεθνή θαλάσσια οδό.

Η δήλωση έρχεται εν μέσω αυξημένης έντασης στην περιοχή του Κόλπου που έχουν αυξήσει τις ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται σημαντικό ποσοστό του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις επανέλαβαν ότι η διεθνής θαλάσσια οδός πρέπει να παραμείνει προσβάσιμη για την εμπορική ναυτιλία, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, ενώ συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στην περιοχή.

Η ανάρτηση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM):

The Strait of Hormuz is open to all vessels seeking to lawfully transit the international waterway. U.S. forces are positioned and prepared to ensure that freedom of navigation remains available despite unwarranted Iranian aggression, harassment, threats, and arbitrary… pic.twitter.com/FS3TUBOZEj — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 12, 2026

Επείγουσα οδηγία των ΗΠΑ στο Ομάν

Λόγω της πρόσφατης δραστηριότητας, η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ομάν κάλεσε τους Αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται στην πόλη Ντουκμ ή στο κυβερνείο Μουσάνταμ -στα νότια των Στενών- να αναζητήσουν άμεσα καταφύγιο.

«Εάν βρίσκεστε στο Ντουκμ ή στο Μουσάνταμ, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, παραμείνετε στην κατοικία σας, στο ξενοδοχείο ή σε άλλη δομή και μείνετε μακριά από παράθυρα», σημείωσε.

Event

There are changes to the Shelter in Place section. There are no changes to the Options to Depart, or Embassy Operations sections. Shelter in Place

U.S. Embassy Muscat has issued shelter in place guidance for the city of Duqm and immediate environs and the governorate of… pic.twitter.com/cW3w4yJF34 — U.S. Embassy Muscat (@USEmbMuscat) July 12, 2026



«Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και θα σας κρατάμε ενήμερους ώστε να μπορείτε να λαμβάνετε αποφάσεις για την ασφάλειά σας. Εάν θέλετε να εγκαταλείψετε τη Μέση Ανατολή, η κυβέρνηση των ΗΠΑ είναι έτοιμη να βοηθήσει παρέχοντάς σας τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες επιλογές αναχώρησης».

«Ο πρόεδρος Τραμπ, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν έχουν υψηλότερη προτεραιότητα από την ασφάλεια και την προστασία των Αμερικανών πολιτών», κατέληξε.

Αντιδράσεις και απολογισμός των πληγμάτων

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) ισχυρίστηκε ότι κατέστρεψε κέντρο διοίκησης και υπόστεγα φύλαξης drones στην Ιορδανία, στοχεύοντας παράλληλα αμερικανικό ραντάρ στο Κουβέιτ, βάσεις υποστήριξης αεροπλανοφόρων στο Ομάν και ένα κέντρο συντήρησης μαχητικών στο Κατάρ.

Οι παραπάνω ισχυρισμοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα, προκάλεσαν όμως θύελλα αντιδράσεων.

Ιορδανία

Το υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε τις «βάναυσες» ιρανικές επιθέσεις στην περιοχή, κάνοντας λόγο για «επικίνδυνη κλιμάκωση», «κατάφωρη παραβίαση» του διεθνούς δικαίου και «κατάφωρη παραβίαση» της κυριαρχίας των κρατών, εκφράζοντας την «απόλυτη αλληλεγγύη» του.

دان الأردن اليوم الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ومملكة البحرين الشقيقة، وسلطنة عُمان الشقيقة، ودولة قطر الشقيقة، ودولة الكويت الشقيقة؛ انتهاكًا سافرًا لسيادتها، وتهديدًا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتصعيدًا خطيرًا، وخرقًا صارخًا… pic.twitter.com/Zd178iA4DB — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) July 12, 2026



Το υπουργείο Επικοινωνίας της χώρας επιβεβαίωσε ότι τρεις ιρανικοί πύραυλοι έπεσαν στο έδαφός της προκαλώντας μικρές υλικές ζημιές, χωρίς θύματα.

Κατάρ

Το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι ένα παιδί βρίσκεται μεταξύ των τριών τραυματιών από πτώση θραυσμάτων μετά την αναχαίτιση των επιθέσεων.

Η Ντόχα, που αποτελεί κρίσιμο διπλωματικό μεσολαβητή, είχε ξεκαθαρίσει στο παρελθόν ότι θα αποσυρθεί από τον ρόλο αυτό εάν δεχθεί επίθεση.

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι εντοπίστηκαν πυραυλικές απειλές «εκτός των συνόρων» τους, προσθέτοντας ότι η παρακολούθηση των απειλών ασφαλείας γίνεται «σε εικοσιτετράωρη βάση».

Κουβέιτ

Το υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε την «αμαρτωλή» ιρανική επιθετικότητα, τονίζοντας ότι αποτελεί άμεση απειλή για την ασφάλεια των πολιτών του.

Ομάν

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων μετέδωσε ότι drones έπληξαν τοποθεσίες στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, στην περιοχή που εφάπτεται των Στενών.

Σαουδική Αραβία

Το υπουργείο Εξωτερικών κατήγγειλε την «αποσταθεροποιητική συμπεριφορά» του Ιράν και τη «βία των αρχών του διεθνούς δικαίου, του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, του Χάρτη του Οργανισμού Ισλαμικής Διάσκεψης και των κανόνων καλής γειτονίας, μέσω των επανειλημμένων ιρανικών επιθέσεων σε εμπορικά σκάφη που απειλούν την ασφάλεια και την ελευθερία της ναυσιπλοΐας».

Σημειώνεται ότι ένα σαουδαραβικό πετρελαιοφόρο είχε υποστεί ζημιές στα Στενά την προηγούμενη εβδομάδα.

Λίβανος

Ο πρωθυπουργός Ναουάφ Σαλάμ καταδίκασε τις επιθέσεις εκφράζοντας την «πλήρη αλληλεγγύη στους αδελφούς μας σε αυτές τις χώρες και την ακλόνητη υποστήριξή μας προς αυτούς».

Από την πλευρά του, οι IRGC προειδοποίησαν ότι «δεν θα υπάρξει ηρεμία στην περιοχή» εάν το Ισραήλ συνεχίσει την κατοχή του νοτίου Λιβάνου.

«Γεράκια» εναντίον μετριοπαθών στην Τεχεράνη

Σύμφωνα με τον αναλυτή Βόλφγκανγκ Πούσταϊ, το Ιράν είναι διχασμένο ανάμεσα στους σκληροπυρηνικούς που επιθυμούν τη συνέχιση των πληγμάτων κατά των αμερικανικών συμφερόντων και τους μετριοπαθείς που επιδιώκουν μια ειρηνευτική συμφωνία.

«Το πρόβλημα είναι ότι στο Ιράν έχουμε αυτή τη στιγμή δύο παρατάξεις – τους σκληροπυρηνικούς που θέλουν να συνεχίσουν τον αγώνα, τον στρατό που θέλει να τιμωρήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες για τις επιθέσεις στο Ιράν», δήλωσε στο Al Jazeera.

«Και από την άλλη πλευρά, υπάρχουν άνθρωποι που είναι περισσότερο προσανατολισμένοι προς μια διευθέτηση αυτών των συγκρούσεων προκειμένου να επιτραπεί η οικονομική ευημερία του Ιράν. Όπως φαίνεται τώρα, επικρατεί η πλευρά των γερακιών».

Ο Πούσταϊ, πρώην στρατιωτικός ακόλουθος της Αυστρίας, σημείωσε επίσης ότι οι επιθέσεις του Ιράν παραβιάζουν το MoU που υπεγράφη τον προηγούμενο μήνα.

«Δεν βλέπω τίποτα στο μνημόνιο που να επιτρέπει στο Ιράν να ασκήσει πίεση στο Ομάν και να διεκδικήσει κυριαρχία στα χωρικά ύδατα του Ομάν. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει τίποτα στο MoU που να επιτρέπει επιθέσεις από το Ιράν σε πλοία στην πλευρά του Ομάν στα Στενά του Ορμούζ».

Κατέληξε δε, επισημαίνοντας ότι για τις ΗΠΑ είναι ζωτικής σημασίας το άνοιγμα των Στενών χωρίς περιορισμούς, και γι’ αυτόν τον λόγο πλήττουν το Ιράν, συνδυάζοντας την οικονομική με την αυξημένη στρατιωτική πίεση.

«Η οικονομική πίεση θα είναι μακροπρόθεσμα πολύ πιο αποτελεσματική από τη στρατιωτική πίεση. Αλλά χωρίς τη στρατιωτική πίεση, η άλλη δεν θα λειτουργήσει», υπογράμμισε.