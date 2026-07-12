Κυβερνητικός εκπρόσωπος Κύπρου: Διερευνάται η επίθεση στο πλοίο – Κανένας Κύπριος ανάμεσα στο πλήρωμα

Οι κυπριακές αρχές διερευνούν την επίθεση σε πλοίο με κυπριακή σημαία, το M/V GFS Galaxy, στα Στενά του Ορμούζ, με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο να επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχουν Κύπριοι υπήκοοι μεταξύ των μελών του πληρώματος. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ ένα μέλος του πληρώματος εξακολουθεί να αγνοείται, παρά την απομάκρυνση των υπολοίπων σε γειτονική χώρα.

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Ορμούζ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του Υφυπουργείου Ναυτιλίας για την επίθεση που δέχτηκε πλοίο με κυπριακή σημαία στα Στενά του Ορμούζ. Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος δήλωσε ότι «το περιστατικό διερευνάται» και παρακολουθούνται στενά οι εξελίξεις.
  • Πρόκειται για το πλοίο M/V GFS Galaxy, το οποίο πλέει υπό κυπριακή σημαία και δέχτηκε ιρανικά πυρά, σύμφωνα με την υπηρεσία ναυτικής ασφάλειας UKMTO.
  • Μεταξύ των μελών του πληρώματος δεν περιλαμβάνονται Κύπριοι υπήκοοι. Τα μέλη που είναι ασφαλή έχουν απομακρυνθεί σε γειτονική χώρα, πλην ενός που εξακολουθεί να αγνοείται.

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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του Υφυπουργείου Ναυτιλίας για την επίθεση που δέχτηκε πλοίο με κυπριακή σημαία στα Στενά του Ορμούζ. Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, οι αρχές εξετάζουν όλες τις παραμέτρους του επεισοδίου, ενώ ξεκαθάρισε ότι μεταξύ των μελών του πληρώματος δεν υπάρχουν Κύπριοι υπήκοοι.

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Ο λόγος για το πλοίο M/V GFS Galaxy, το οποίο πλέει υπό κυπριακή σημαία. Σύμφωνα με την υπηρεσία ναυτικής ασφάλειας UKMTO του βρετανικού Υπουργείου Άμυνας, το σκάφος δέχτηκε ιρανικά  πυρά, ενώ βρισκόταν σε απόσταση περίπου εννέα ναυτικών μιλίων ανατολικά της χερσονήσου Μουσαντάμ.

Ερωτηθείς σε σχέση με το περιστατικό, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος είπε ότι «το περιστατικό διερευνάται από το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, το οποίο βρίσκεται σε επικοινωνία με τη διαχειρίστρια εταιρεία του πλοίου και προβαίνει σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες. Παράλληλα, παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις».

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Όπως σημείωσε, τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και έχουν απομακρυνθεί σε γειτονική χώρα, πλην ενός μέλους του πληρώματος που εξακολουθεί να αγνοείται. Ο κ. Λετυμπιώτης ανέφερε ότι μεταξύ των μελών του πληρώματος δεν περιλαμβάνονται Κύπριοι υπήκοοι.

«Η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ είναι ιδιαίτερα δύσκολη για όλα τα πλοία, ανεξαρτήτως σημαίας, ιδιαίτερα υπό τις συνθήκες των χθεσινοβραδινών πολεμικών επιχειρήσεων», επεσήμανε.

 

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