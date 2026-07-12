Στενά του Ορμούζ: Με κυπριακή σημαία το πλοίο που χτυπήθηκε – Αμερικανικά αντίποινα

Σημαία Κύπρου έχει το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων M/V GFS Galaxy που χτυπήθηκε στα Στενά του Ορμούζ από τους Φρουρούς της Επανάστασης, ενώ σε αντίποινα η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε πως οι αμερικανικές δυνάμεις ξεκίνησαν σειρά επιθέσεων κατά στόχων στο Ιράν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της CENTCOM, οι αμερικανικές επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν ως απάντηση στην επίθεση κατά του εμπορικού πλοίου, χωρίς μέχρι στιγμής να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες για τους στόχους που επλήγησαν ή την έκταση των επιχειρήσεων.

At 7:15 p.m. ET today, U.S. Central Command forces began launching the third round of strikes this week against Iran after Islamic Revolutionary Guard Corps forces blatantly attacked M/V GFS Galaxy, a Cyprus-flagged container ship transiting the Strait of Hormuz. A civilian crew… Ζώδια 12/7: Ημερήσιες προβλέψεις – Τοξότες, είστε έτοιμοι να διαχειριστείτε μια κατάσταση που αναβάλλατε για πολύ καιρό — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 11, 2026

Αναλυτικά η αμερικανική ανακοίνωση

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει: «Στις 7:15 μ.μ. ET σήμερα, οι δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ ξεκίνησαν τον τρίτο γύρο επιθέσεων αυτή την εβδομάδα εναντίον του Ιράν, μετά την απροκάλυπτη επίθεση των δυνάμεων του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης στο M/V GFS Galaxy, ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με σημαία Κύπρου που διερχόταν από τα Στενά του Ορμούζ. Ένα μέλος του πληρώματος αγνοείται και το πλοίο δεν μπορεί να συνεχίσει το ταξίδι λόγω πυρκαγιάς επί του πλοίου και σημαντικών ζημιών στο μηχανοστάσιο. Στο Ιράν δόθηκε άλλη μια ευκαιρία να επιδείξει την προσήλωσή του στο Μνημόνιο Συνεργασίας, αφού θεωρήθηκε υπεύθυνο για προηγούμενες επιθέσεις σε εμπορικά πλοία, αλλά απέτυχε και πάλι. Σε απάντηση, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν ένα βαρύ κόστος συνεχίζοντας να υποβαθμίζουν την ικανότητα του Ιράν να επιτίθεται σε ναυτικούς στόχους και εμπορικά πλοία που διέρχονται ελεύθερα από το στενό. Τα πλήγματα πραγματοποιούνται υπό την καθοδήγηση του Αρχηγού»