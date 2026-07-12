Συνελήφθη 28χρονος για τη δολοφονία της πρώην Βρετανίδας υπουργού

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Ένας 28χρονος άνδρας συνελήφθη στο Νότιο Γιορκσάιρ ως ύποπτος για τη δολοφονία της πρώην υπουργού της Μεγάλης Βρετανίας, Αν Γουίντεκομπ, όπως ανακοίνωσε το Σάββατο η αστυνομία.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση των αρχών, ο ύποπτος είναι Βρετανός υπήκοος και βρίσκεται υπό αστυνομική κράτηση, ενώ οι έρευνες για την υπόθεση βρίσκονται σε εξέλιξη.

Αφέθηκε ελεύθερος 26χρονος

Nωρίτερα, η αστυνομία άφησε ελεύθερο έναν 26χρονο άνδρα που συνελήφθη την Παρασκευή λίγα μίλια από το σημείο της επίθεσης, λέγοντας ότι δεν βρισκόταν πλέον υπό έρευνα.

Η Γουίντεκομπ, 78 ετών, βρέθηκε νεκρή στο απομονωμένο αγροτικό της σπίτι στο χωριό Χέιτορ, στα όρια του Εθνικού Πάρκου Ντάρτμουρ. Η αστυνομία δεν αποκάλυψε την αιτία θανάτου, λέγοντας μόνο ότι υπέστη «σοβαρά τραύματα».