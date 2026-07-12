Συνελήφθη 28χρονος για τη δολοφονία της πρώην Βρετανίδας υπουργού

Ένας 28χρονος άνδρας συνελήφθη στο Νότιο Γιορκσάιρ ως ύποπτος για τη δολοφονία της πρώην υπουργού της Μεγάλης Βρετανίας, Αν Γουίντεκομπ, όπως ανακοίνωσε το Σάββατο η αστυνομία.
Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση των αρχών, ο ύποπτος είναι Βρετανός υπήκοος και βρίσκεται υπό αστυνομική κράτηση, ενώ οι έρευνες για την υπόθεση βρίσκονται σε εξέλιξη.
Αφέθηκε ελεύθερος 26χρονος
Nωρίτερα, η αστυνομία άφησε ελεύθερο έναν 26χρονο άνδρα που συνελήφθη την Παρασκευή λίγα μίλια από το σημείο της επίθεσης, λέγοντας ότι δεν βρισκόταν πλέον υπό έρευνα.
Η Γουίντεκομπ, 78 ετών, βρέθηκε νεκρή στο απομονωμένο αγροτικό της σπίτι στο χωριό Χέιτορ, στα όρια του Εθνικού Πάρκου Ντάρτμουρ. Η αστυνομία δεν αποκάλυψε την αιτία θανάτου, λέγοντας μόνο ότι υπέστη «σοβαρά τραύματα».