Αγγλία: Σενάρια για χρήση Viagra λόγω του υψομέτρου στο «Αζτέκα»

Η Αγγλία εξετάζει τρόπους διαχείρισης των συνθηκών που δημιουργεί το μεγάλο υψόμετρο του γηπέδου «Αζτέκα», ενόψει του αγώνα με το Μεξικό για μία θέση στην οκτάδα του Μουντιάλ, σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα.

Το «TalkSport» αναφέρει ότι η χρήση Viagra έχει τεθεί στο τραπέζι ως πιθανή λύση για τους ποδοσφαιριστές της εθνικής Αγγλίας, καθώς το φάρμακο δεν περιλαμβάνεται, σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, στον κατάλογο των απαγορευμένων ουσιών της WADA.

Ο Τόμας Τούχελ έχει ήδη επισημάνει ότι οι παίκτες της ομάδας του δεν έχουν αρκετό χρόνο για να προσαρμοστούν στις απαιτητικές συνθήκες του μεγάλου υψομέτρου. Το γήπεδο «Αζτέκα» βρίσκεται περίπου στα 2.200 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει την αντοχή και την απόδοση των αθλητών.

Η πιθανή επίδραση στο υψόμετρο

Το Viagra χρησιμοποιείται κυρίως για την αντιμετώπιση της στυτικής δυσλειτουργίας. Ωστόσο, το φάρμακο είχε αναπτυχθεί αρχικά για την αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με την αρτηριακή πίεση, καθώς συμβάλλει στη διαστολή των αιμοφόρων αγγείων στους πνεύμονες.

Σύμφωνα με την ίδια προσέγγιση, η ουσία θα μπορούσε να βοηθήσει σε συνθήκες όπου η ατμόσφαιρα είναι πιο αραιή και η συγκέντρωση οξυγόνου είναι χαμηλότερη. Σε μεγάλο υψόμετρο, ο οργανισμός δυσκολεύεται περισσότερο να μεταφέρει οξυγόνο, ενώ οι αθλητές μπορεί να εμφανίσουν ταχύτερη κόπωση ή ζάλη.

Τα βρετανικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η μείωση της αρτηριακής πίεσης στους πνεύμονες θα μπορούσε να περιορίσει ορισμένα από τα συμπτώματα που προκαλεί η υψομετρική διαφορά. Για τον λόγο αυτό, το συγκεκριμένο φάρμακο παρουσιάζεται ως μία επιλογή που μπορεί να εξεταστεί από την αγγλική αποστολή.

Τι αναφέρεται για τη WADA

Σύμφωνα με το «TalkSport», η WADA δεν έχει συμπεριλάβει το Viagra στη λίστα των απαγορευμένων ουσιών. Η σχετική εκτίμηση βασίζεται στο ότι το φάρμακο δεν θεωρείται σημαντικός παράγοντας βελτίωσης της αθλητικής απόδοσης κοντά στο επίπεδο της θάλασσας.

Παράλληλα, μελέτη του 2015 είχε καταγράψει βελτίωση της απόδοσης ομάδας αθλητών κατά την άσκηση σε μεγάλο υψόμετρο, πάνω από τα 3.800 μέτρα, σε ποσοστό που ξεπερνούσε το 35%.

Η Αγγλία καλείται πλέον να διαχειριστεί όχι μόνο την αγωνιστική πίεση του νοκ άουτ αγώνα με το Μεξικό, αλλά και τις ειδικές συνθήκες του «Αζτέκα», οι οποίες αποτελούν πρόσθετη παράμετρο στην προετοιμασία της ομάδας.